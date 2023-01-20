В Менделеевске начали подготовку ко второй «Гонке героев»

Менделеевский район готовится к проведению соревнований с полосой препятствий «Гонка героев». Ожидается, что на этот раз трасса станет еще длиннее и насыщеннее препятствиями. Мероприятие федерального масштаба ориентировочно состоится 5 августа, сообщили «Татар-информу» в администрации муниципального образования.

Такие договоренности были достигнуты в Москве во время встречи главы района Радмира Беляева с руководителями проекта.

«В Москве встретились с заместителем руководителя технического департамента Лиги Героев Денисом Закировым и руководителем проекта „Гонки Героев“ Игорем Кактышем. Организаторы дали высокую оценку прошедшей „Гонке“, обсудили будущую», — поделился в своих социальных сетях Радмир Беляев.

«Гонка Героев» прошла в Менделеевске в августе прошлого года. Тогда мероприятие такого масштаба впервые было организовано в малом городе. Проведение федерального события приурочили к прошедшему 55-летию города. В военно-спортивной игре тогда приняли участие около 1,5 тыс. человек, число зрителей превысило 4 тыс. человек.

Для комфортного прохождения маршрута спортсменов разделили на категории. Были корпоративные и командные взводы, массовый забег на 8 км новой трассы, которую специально построили для этих соревнований. Участникам предстояло пройти 33 точки, среди которых были водные и грязевые преграды, различные барьеры и тоннели. Сложным испытанием для многих стала высокая гора с канатами «Эльбрус». Каждый участник должен был залезть на высоту 4 метров. И это в конце маршрута, когда уже практически нет сил.