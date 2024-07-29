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«За братом брат»: в зоне СВО служат погодки из Новошешминского района
Военнослужащие из Новошешминского района РТ Евгений и Павел родились в селе Слобода Волчья — разница в возрасте у братьев всего полтора года, и они с детства были верными друзьями. И даже когда жизненные пути братьев разошлись в разные стороны, они всегда чувствовали поддержку друг друга.
Спустя много лет судьба снова свела братьев на одном поприще — в борьбе за сохранение суверенитета России.
Павел принимает участие в специальной военной операции с самого начала. Он опытный боец: его срочная служба пришлась на 1998-2000 годы. После учебы в сержантской школе был направлен на службу в Республику Дагестан. Затем в должности командира мотострелкового отделения принимал участие в контртеррористической операции во второй чеченской войне. Демобилизовался он в 2000 году, а через 22 года мирной жизни Родина снова позвала его на помощь.
С октября 2022 года в составе мотострелкового отряда Павел с позывным Леший освобождает Донбасс от нацистов.
В апреле этого года он узнал о том, что его старший брат Евгений подписал контракт на службу в СВО. Евгений, как и Павел, отслужил срочную, был артиллеристом, такую же «работу» он выполняет и в зоне специальной военной операции под позывным Кряш.
Павел знал, что брат где-то рядом (в одной области), но встретиться с Евгением так и не получилось. Их пути пересеклись недавно на родной земле: Евгений приехал в краткосрочный отпуск, а Павел после небольшой контузии и лечения в госпитале проходит реабилитацию.
На вопрос, почему он, привлекательный молодой мужчина с приятной улыбкой, взял себе позывной Леший, Павел отшутился: «Потому что живу в лесу».
Собеседники немногословны, Павел сказал пару слов о том, как устроен их быт: «Хватает всего, кроме чистой воды, ее приходится экономить».
Отец героев Михаил Михайлович сказал: «Быть в зоне СВО или не быть — это решение сыновья принимали сами. А я принимаю их выбор».
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ларисы Федоровой. Фото из личного архива бойцов.
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