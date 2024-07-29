«За братом брат»: в зоне СВО служат погодки из Новошешминского района

Военнослужащие из Новошешминского района РТ Евгений и Павел родились в селе Слобода Волчья — разница в возрасте у братьев всего полтора года, и они с детства были верными друзьями. И даже когда жизненные пути братьев разошлись в разные стороны, они всегда чувствовали поддержку друг друга.

Спустя много лет судьба снова свела братьев на одном поприще — в борьбе за сохранение суверенитета России.

Павел принимает участие в специальной военной операции с самого начала. Он опытный боец: его срочная служба пришлась на 1998-2000 годы. После учебы в сержантской школе был направлен на службу в Республику Дагестан. Затем в должности командира мотострелкового отделения принимал участие в контртеррористической операции во второй чеченской войне. Демобилизовался он в 2000 году, а через 22 года мирной жизни Родина снова позвала его на помощь.

На фото Евгений

С октября 2022 года в составе мотострелкового отряда Павел с позывным Леший освобождает Донбасс от нацистов.

В апреле этого года он узнал о том, что его старший брат Евгений подписал контракт на службу в СВО. Евгений, как и Павел, отслужил срочную, был артиллеристом, такую же «работу» он выполняет и в зоне специальной военной операции под позывным Кряш.

Павел знал, что брат где-то рядом (в одной области), но встретиться с Евгением так и не получилось. Их пути пересеклись недавно на родной земле: Евгений приехал в краткосрочный отпуск, а Павел после небольшой контузии и лечения в госпитале проходит реабилитацию.

На вопрос, почему он, привлекательный молодой мужчина с приятной улыбкой, взял себе позывной Леший, Павел отшутился: «Потому что живу в лесу».

Собеседники немногословны, Павел сказал пару слов о том, как устроен их быт: «Хватает всего, кроме чистой воды, ее приходится экономить».

Отец героев Михаил Михайлович сказал: «Быть в зоне СВО или не быть — это решение сыновья принимали сами. А я принимаю их выбор».

На фото Павел

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.