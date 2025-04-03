«За безграничную поддержку и помощь»: атаманы казачества наградили заинских волонтеров

Волонтеры Заинского района Татарстана передали через казаков 40 защитных сетей в 36-ю бригаду зоны специальной военной операции.

На днях центральный цех по изготовлению маскировочных сетей в Заинске посетили представители Татарстанского регионального отделения межрегиональной общественной организации содействия возрождению казачества Оренбургского казачьего войска.

«Наша группа активно взаимодействует с волонтерами других городов, а также оказывает поддержку как самим участникам СВО напрямую, так и активистам, которые к нам обращаются за помощью. Через атаманов казачества мы отправили 40 маскировочных сетей в зону СВО», – рассказывает руководитель движения Масксети «Zаинск с Vами» Елена Хисамутдинова.

В благодарность за активную поддержку военнослужащих атаманы казачества вручили группе атаманскую грамоту.

«За активную гражданскую позицию, весомый вклад в обеспечение безопасности и сохранение жизней и здоровья участников специальной военной операции. Ваша помощь – это бесценный вклад и, безусловно, неоценимая поддержка! Как и наши великие предки, нынешнее поколение защитников Отечества своим примером показывает, что такие ценности, как благородство, бескорыстие, преданность государству, никогда не утратят своего значения и всегда будут служить надежной опорой сильной, могучей и непобедимой России! Спасибо вам за вашу безграничную поддержку и помощь!» – говорится в грамоте.

Неделю назад волонтеры заинской группы отправили на передовую 80 масксетей и костюмы «химера». 1 апреля отправили в зону СВО, Херсон и Запорожье гуманитарную помощь и 200 маскировочных сетей. В среднем группа отправляет масксети и другие необходимые вещи в зону СВО каждую неделю.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.