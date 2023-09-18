Yoruba Times: В Республике Конго произошел военный переворот

В Республике Конго в отсутствие лидера страны Дени Сассу-Нгессо начался военный переворот. Об этом написали нигерийское издание The Yoruba Times и угандийский портал ChimpReports.

«В настоящий момент в Республике Конго происходит военный переворот», — написало Yoruba Times в социальной сети X (ранее Twitter), уточнив, что военные устанавливают контроль над ключевыми точками столицы Браззавиля.

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сейчас находится в Нью-Йорке — он прибыл туда для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В свою очередь ChimpReports со ссылкой на социальные сети утверждает, что за переворотом стоит руководитель Президентской гвардии — генерал Серж Обоа.

Впрочем, министр связи и СМИ, пресс-секретарь Правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала в соцсети X опроверг слухи о госперевороте, назвав их «фейковыми новостями».

Родившийся в 1943 году Дени Сассу-Нгессо с 1979 по 1992 год был лидером просоветского режима Конголезской партии труда (будучи одним из ее основателей). В 1989 году начал реформы, но в 1992-м проиграл выборы. Вернулся к власти в 1997 году благодаря вооруженной интервенции со стороны Анголы, хотя гражданская война продолжалась до конца 1999 года. В 2021-м переизбрался на очередной президентский срок.

До этого, в июле, государственный переворот произошел в Нигере, а в августе — в Габоне. Обе эти страны, как и Республика Конго, в прошлом были колониями Франции.