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Yoruba Times: В Республике Конго произошел военный переворот
В Республике Конго в отсутствие лидера страны Дени Сассу-Нгессо начался военный переворот. Об этом написали нигерийское издание The Yoruba Times и угандийский портал ChimpReports.
«В настоящий момент в Республике Конго происходит военный переворот», — написало Yoruba Times в социальной сети X (ранее Twitter), уточнив, что военные устанавливают контроль над ключевыми точками столицы Браззавиля.
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сейчас находится в Нью-Йорке — он прибыл туда для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В свою очередь ChimpReports со ссылкой на социальные сети утверждает, что за переворотом стоит руководитель Президентской гвардии — генерал Серж Обоа.
Впрочем, министр связи и СМИ, пресс-секретарь Правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала в соцсети X опроверг слухи о госперевороте, назвав их «фейковыми новостями».
До этого, в июле, государственный переворот произошел в Нигере, а в августе — в Габоне. Обе эти страны, как и Республика Конго, в прошлом были колониями Франции.
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