В Республике Конго опровергли слухи о перевороте

Столица Республики Конго Браззавиль

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Министр связи и СМИ, пресс-секретарь Правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) опроверг слухи о государственном перевороте в этой африканской стране.

«Появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в Браззавиле (столице Республики Конго — прим. Т-и). Правительство отрицает эти фейковые новости», — подчеркнул представитель кабинета.

Мунгала также заверил общественное мнение в «царящем [в стране] спокойствии» и пригласил конголезцев «спокойно заниматься своими делами».

Ранее в социальных сетях появились сообщения о происходящем в Республике Конго перевороте, но об этом не написало ни одно крупное СМИ.

До этого, в июле, государственный переворот произошел в Нигере, а в августе — в Габоне. Обе эти страны, как и Республика Конго, в прошлом были колониями Франции.