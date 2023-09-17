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В Республике Конго опровергли слухи о перевороте
Министр связи и СМИ, пресс-секретарь Правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) опроверг слухи о государственном перевороте в этой африканской стране.
«Появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в Браззавиле (столице Республики Конго — прим. Т-и). Правительство отрицает эти фейковые новости», — подчеркнул представитель кабинета.
Мунгала также заверил общественное мнение в «царящем [в стране] спокойствии» и пригласил конголезцев «спокойно заниматься своими делами».
Ранее в социальных сетях появились сообщения о происходящем в Республике Конго перевороте, но об этом не написало ни одно крупное СМИ.
До этого, в июле, государственный переворот произошел в Нигере, а в августе — в Габоне. Обе эти страны, как и Республика Конго, в прошлом были колониями Франции.
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