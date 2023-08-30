Захватившие власть в Габоне военные назначили временного Президента страны

Захвативше власть в Габоне военные назначили командующего Республиканской гвардией страны генерала Бриса Олиги Нгему главой государства на переходный период. Заявление было зачитано по габонскому телевидению, передает ТАСС.

Ранее, до военного переворота, 45-летний Брис Олиги Нгема возглавлял гвардию, охранявшую президента и высших должностных лиц страны. Отмечается, что он, родившись в семье военного, пользуется популярностью и большим влиянием в Вооруженных силах.

О перевороте стало известно сегодня утром. Военные объявили, что захватили власть и приостановили действие всех существующих институтов, также был создан Комитет по переходу и восстановлению институтов.