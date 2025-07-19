Язык и слово Татарстана, орден за вклад в ВПК и тайны мечети Автограда: акценты недели

Изменения в языковой политике России вызвали большой резонанс в Татарстане, редкая награда Зеленодольского судостроительного завода как свидетельство вклада республики в ВПК России и приближение выборов в Татарстане. Эти и другие события, а также основные акценты за неделю – в обзоре «Татар-информа».





В четверг на заседании Госсовета РТ весьма оживленно обсуждались изменения в образовательные стандарты и новый законопроект, касающиеся родных языков

Фото: gossov.tatarstan.ru

Языковая политика России и слово Татарстана

11 июля Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной языковой политики. Вместе с тем изменения в образовательные стандарты и новый законопроект, касающиеся родных языков, вызвали большой резонанс в Татарстане.

Главный вопрос – замена понятия «родной язык» на «язык народа РФ». Такие изменения будут во ФГОС. Очевидно, что новая формулировка звучит абстрактно и обезличено. В четверг весьма оживленно обсуждалась на заседании Госсовета Татарстана. Приказ вступит в силу уже 1 сентября 2025 года.

Как заявил депутат Госсовета, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов, федеральные структуры пошли дальше и решили сократить преподавание родных языков в начальных классах с двух часов до часа.

«Честно говоря, и двух-то мало. Что мы сможем за один час в неделю? Какой родной язык преподавать нашим детям?» – возмутился он.

В Татарстан только поступил и проект нового закона «О языках народов Российской Федерации». Мнение от регионов потребуют предоставить в течение двух дней.

Вызывает большое удивление подобная спешка в столь чувствительном вопросе для всех национальных республик России. Как и отсутствие широкого обсуждения и гласности в этом вопросе. Причем в соответствии с Конституцией РФ граждане России имеют права изучать именно родной язык, а не «язык народов РФ».

Накал обсуждений на заседании Госсовета зашкаливал. Пожалуй, столь жесткая реакция на изменение в языковой политике России в последний раз в Татарстане случилась в далеком уже 2017 году. Именно тогда на тот момент прокурор Татарстана Ильдус Нафиков объявил об отмене обязательного изучения татарского языка в школах республики. В соответствии с изменением учебного плана от Министерства образования РФ, конечно же. Это не было инициативой или решением самого Татарстана.

С тех пор дальнейшие изменения не носили столь радикального характера, но «ползучий» процесс постепенного выдавливания татарского языка из образовательной повестки Татарстана время от времени отмечали эксперты. Недовольство копилось и привело к сегодняшнему напряжению.

Татарстан не оставит законопроект без ответа, подчеркнул председатель республиканского парламента Фарид Мухаметшин. «Мы свое слово еще скажем», – пообещал он.

Изменения в языковой политике дело не только Татарстана. В составе Российской Федерации много и других национальных республик. Однако важно понимать, что Татарстан – опорный регион страны, к которому прислушиваются в Москве. Президент России Владимир Путин не единожды ставил в пример республику и первых лиц региона в работе по мирному сосуществованию различных культур и народностей. К возражениям Татарстана на федеральном уровне прислушиваются – здесь можно вспомнить, что именно в связи с позицией Татарстана недавно была скорректирована реформа системы местного самоуправления. Это значит, что именно Казань может защитить интересы всех национальных республик страны в языковой части.

До выборов в Татарстане осталось меньше двух месяцев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На муниципальные выборы в Татарстане выдвинулось более 6 тысяч кандидатов

До выборов в Татарстане осталось меньше двух месяцев. Помимо Раиса республики, 14 сентября жителям Татарстана предстоит избрать депутата Государственного Совета по Мелекесскому одномандатному избирательному округу (Набережные Челны) и 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

«Прошу активнее работать с населением в закрепленных округах, чтобы избирательные кампании в республике прошли, как всегда, с высоким уровнем явки, честно, открыто и без нарушений», – сказал депутатам Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин в четверг на заседании республиканского парламента.

А в пятницу на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани прозвучали цифры, согласно которым на выборы муниципальных депутатов уже выдвинуто более 6 тысяч кандидатов. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Это большая муниципальная избирательная кампания. На кону 7 531 мандат. Уже более 6 тыс. кандидатов подали заявления на участие в этой избирательной кампании. Пока это начало. Думаю, что с каждым днем будет все большее количество кандидатов», – сказал глава Центризбиркома.

По последним данным, «Единую Россию» представят 3 444 кандидата, самовыдвиженцев – 1 433. У остальных партий представительство куда скромнее: «Новые люди» – 573, «Справедливая Россия» – 224, ЛДПР – 185, республиканское общественное движение «Татарстан – Новый век» – 99, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 26, Коммунистическая партия «Коммунисты России» – 25. От партии «Яблоко» один кандидат.

Напомним, что на выборы Раиса Татарстана завершен прием документов и в целом этап выдвижения кандидатов. До этапа регистрации кандидатов дошли Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Хафиз Миргалимов (КПРФ) и Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

«Сейчас кандидаты находятся на этапе сбора подписей в поддержку своего выдвижения. Каждый должен представить подписи 384 муниципальных депутатов из 34 районов», – пояснил Кондратьев.

Документы на регистрацию будут приниматься Центральной избирательной комиссией РТ с 20 до 30 июля.

По словам председателя ЦИК РТ, на выборах депутата Госсовета РТ в Мелекесском одномандатном избирательном округе также завершился этап выдвижения. Документы представили Раиль Минегалиев от партии «Новые люди», Татьяна Мухина от КПРФ, Диана Полева от ЛДПР и самовыдвиженец Андрей Фомичёв.

Зеленодольский судостроительный завод имени Горького в год своего 130-летия удостоен почетного ордена «За доблестный труд» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан закрепился в лидерах ВПК России

На этой неделе Зеленодольский судостроительный завод имени Горького в год своего 130-летия удостоен почетного ордена «За доблестный труд». Гендиректор завода Александр Филиппов получил награду от помощника Президента страны Николая Патрушева в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Не многие предприятия в республике имеют такую богатую историю, как Зеленодольский завод имени Горького, который в октябре отметит свое 130-летие», – подчеркнул руководитель Татарстана.

Также он отметил, что предприятие стабильно справляется с поставленными задачами. Вот и в 2025 году в состав ВМФ России войдут три судна от Зеленодольского судостроительного завода. Среди них патрульный корабль «Виктор Великий», малые ракетные корабли «Ставрополь» и «Тайфун».

Судостроительный завод Зеленодольска стал лишь третьим предприятием Татарстана, кто был удостоен ордена «За доблестный труд». В мае 2024 года награду получил «КАМАЗ», а 11 июля этого года орден вручили «Татнефти».

Татарстан давно считается опорным регионом страны в сфере экономики, бизнеса, инноваций. Но на фоне СВО видно, что республика совершенно очевидно находится в числе лидеров по обеспечению обороноспособности страны.

Казанский авиационный завод производит стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-160М. В 2024 году Владимир Путин лично полетал над столицей Татарстана на стратегическом ракетоносце Ту-160М и предложил один из них назвать «Минтимер Шаймиев».

Ту-160 – элемент ядерной триады России, является самой крупной в истории военной авиации сверхзвуковой машиной с изменяемой геометрией крыла, а также одним из наиболее мощных боевых самолетов в мире.

«Техника отличная. Она действительно нового поколения. Как я уже сказал командиру судна и сейчас скажу руководству Министерства обороны: конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил», – рассказал Президент России о своих впечатлениях сразу после полета над казанским небом в 2024 году.

Казанский вертолетный завод производит легкие «Ансаты» и модификации Ми-8, которые активно задействованы на СВО и хорошо «уходят» на экспорт. Казанский оптико-механический завод поставляет различные приборы наблюдения, лазерные дальномеры и тепловизоры. Конечно же, нельзя переоценить и вклад Казанского порохового завода в обороноспособность страны.

Отдельно добавим, что Татарстан подтверждает статус инновационного региона в той же сфере ВПК. Для специалистов комплекса успехи Татарстана не новость. Однако ход СВО и увеличение поставок предприятий республики выводят достижения Татарстана в области ВПК на передний план.

Осмотрев мечеть, Минниханов поручил профильным ведомствам оказать необходимую поддержку для своевременного ввода мечети в эксплуатацию Фото: rais.tatarstan.ru

Долгострой соборной мечети Автограда и прорыв Магдеева

Рустам Минниханов побывал с рабочей поездкой в Закамье. Он посетил ряд объектов в Набережных Челнах и в Тукаевском районе. Лидер Татарстана оценил благоустройство дворов, пообщался с детьми в лагерях «Звездный» и «Следопыт», проехал на газомоторном автобусе «Лотос» и осмотрел строительство православной гимназии и соборной мечети.

Соборная мечеть «Джамиг» будет рассчитана на 4 тысячи человек. Строится она с 2017 года. Осмотрев мечеть, Минниханов поручил профильным ведомствам оказать необходимую поддержку для своевременного ввода мечети в эксплуатацию.

Про соборную мечеть в Набережных Челнах разговор особый. Автоград – второй по величине город в Татарстане, но соборной мечети до сих пор нет. При том, что в других крупных промышленных городах республике – Нижнекамске и Альметьевске – такие культовые объекты давно построены.

Вообще соборная мечеть в Челнах – это больная тема в Автограде еще с начала 90-х. Еще тогда ее хотели построить возле мэрии города – вырыли котлован, который так и простоял 30 лет, провели торжественное мероприятие по закладке первого камня. И на этом вопрос застыл на десятилетия. Сдвинулось дело с мертвой точки только после прихода на пост руководителя города Наиля Магдеева.

Еще Минтимер Шаймиев в бытность Президентом Татарстана предлагал Магдееву пост мэра Челнов. Однако Наиль Гамбарович тогда отказался, ссылаясь на желание набраться большего опыта, работая мэром более скромной Бугульмы. Но от судьбы не уйдешь: главой Автограда он все-таки стал, но уже при Рустаме Минниханове.

Сейчас уже можно говорить, что именно попытка Магдеева построить долгожданный религиозный объект наиболее близка в счастливой развязке. На сегодня завершен монтаж витражей и окон, выполнены работы по подключению инженерных коммуникаций: электричества, воды, газа. Установлена блочная котельная, начались пусконаладочные работы. Сейчас продолжается облицовка фасада.

Предшественники Магдеева наболевший вопрос на посту градоначальника Автограда решить не смогли. Почему удалось Магдееву?

Объекты инфраструктуры, культуры и в целом благоустройство Челнов можно назвать «фишкой» правления периода Наиля Гамбаровича. Ему удалось глубоко вникнуть в проблемы Автограда и привлечь к ним внимание руководства республики. За время его работы на посту мэра была проведена масштабная реконструкция дорожной сети, создана ТОСЭР (первая в России), была возведены татарский и русский драмтеатры, построены новые и отреставрированы старые школы и детсады. Есть, безусловно, и нерешенные проблемы – в частности, вопрос строительства нового здания горбольницы №5, который давно уже перезрел. Но и там есть подвижки, недавно было объявлено о старте предпроектных работ и старте строительства в 2026 году.

И в целом Набережные Челны выглядят сегодня чистым, современным и благоустроенным городом, что отметил Рустам Минниханов.

«Благодарю челнинскую команду, директора Института развития городов РТ Наилю Зиннатуллину и ее коллег. Администрацию города – за порядок. По пути сюда не увидел мусора. Везде газоны. Город очень симпатичный», – заметил он.

Таким образом, можно сказать, что в Автограде в очередной раз засвидетельствована правильность выбора относительно Магдеева.

В последние годы Минниханов все больше внимания уделяет и футбольному «Рубину» Фото: rais.tatarstan.ru

Авансы Минниханова для «Рубина»

Долгое время считалось, что хоккейный «Ак Барс» – номер один в Татарстане в личной табели о рангах Рустама Минниханова. Татарстанский лидер дважды в год напутствует хоккейную команду – перед стартом сезона и перед началом плей-офф Кубка Гагарина. Раис республики и сам играет в хоккей на уровне выше любительского.

Однако в последние годы Минниханов все больше внимания уделяет и футбольному «Рубину». На этой неделе руководитель республики навестил «рубиновых» на их базе, чтобы поддержать команду Рашида Рахимова перед стартом чемпионата. До этого он принимал главного тренера «Рубина» в Казанском Кремле, чтобы подвести итоги прошлого сезона и выслушать позицию Рашида Маматкуловича относительно дальнейшего развития клуба.

Минниханов практически не участвовал в жизни «Рубина» во времена правления там дуэта Рустема Сайманова и Леонида Слуцкого. Тот этап в жизни казанского клуба обернулся позорным вылетом в Первую лигу, который стал в дальнейшем триггером для серьезных кадровых и юридических перестановок в «Рубине». Нынешнее внимание татарстанского лидера к футболу свидетельствует, что команда находится на правильном пути.

Еще одно свидетельство – переименование на год станции метро «Авиастроительная» в станцию «Рубин Авиастроительная». Понятно, что это и бизнес-история Казанского метрополитена с футбольным клубом. Но первое в истории Казани переименование станции метро было бы невозможно без одобрения властей. Это, в частности, символизирует об усилении бренда «Рубин» на спортивной карте Татарстана в целом.

Но выданные авансы нужно оправдывать. «Рубин» прибавляет в результатах от сезона к сезону, в клубе удалось навести финансовый порядок, избавиться от долгов. Но победителю «Барселоны» и двукратному чемпиону России по футболу не к лицу надолго задерживаться в ранге середняка РПЛ. Новый сезон должен стать в этом отношении переломным для «Рубина».

Команда Рашида Рахимова проведет первую игру сезона уже в это воскресенье. Казанцы в 20:30 по московскому времени сыграют в Грозном против местного «Ахмата». К футболу в Татарстане в этом году будет приковано серьезное внимание. А это и большая ответственность Рашида Рахимова и руководства клуба перед республикой.