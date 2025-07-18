На муниципальных выборах в Татарстане выдвинулось более 6 тыс. кандидатов

На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Татарстане выдвинулся 6 081 кандидат. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани.

«Это большая муниципальная избирательная кампания. На кону – 7 531 мандат. Уже более 6 тыс. кандидатов подали заявления на участие в этой избирательной кампании. Пока это начало. Думаю, что с каждым днем будет все большее количество кандидатов», – сказал глава Центризбрикома.

От партии «Единая Россия» выдвинулось 3 444 кандидата, в порядке самовыдвижения – 1 433, от партии «Новые люди» – 573, от «Справедливой России» – 224, от ЛДПР – 185, от республиканского общественного движения «Татарстан – Новый век» – 99, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – 26, от Коммунистической партии «Коммунисты России» – 25, от партии «Яблоко» – один.

Кондратьев отметил, что на выборах Раиса Татарстана завершился этап выдвижения кандидатов. Документы о выдвижении в ЦИК РТ подали Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

«Сейчас кандидаты находятся на этапе сбора подписей в поддержку своего выдвижения. Каждый должен представить подписи 384 муниципальных депутатов из 34 районов», – уточнил он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

После представления в ЦИК РТ документов, в том числе подписей в поддержку выдвижения, их проверки будет решаться вопрос о регистрации кандидатов. Документы на регистрацию будут приниматься Центральной избирательной комиссией РТ с 20 до 30 июля.

Кондратьев добавил, что на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ в Мелекесском одномандатном избирательном округе также завершился этап выдвижения. Документы в уполномоченную территориальную избирательную комиссию представили Раиль Минегалиев от партии «Новые люди», Татьяна Мухина от КПРФ, Диана Полева от ЛДПР и самовыдвиженец Андрей Фомичев.

«Поскольку он самовыдвиженец, то собирает подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Остальные кандидаты не собирают подписи, так как их представляют партии», – подчеркнул он.

Председатель ЦИК напомнил, что, по данным на 1 июля, в Татарстане насчитывается более 2,9 млн избирателей.

«Это ключевая цифра, по которой формируются избирательные округа, списки избирателей, количество бюллетеней, которые мы направляем на тот или иной избирательный участок. Это основная цифра избирательной кампании», – заключил он.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.