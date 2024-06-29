Ярмарка в Новоиерусалимском подворье: концерт, экскурсии и культура Грузии

Ярмарку возродили спустя много лет

Воскресенско-Тихоновская благотворительная ярмарка, возрожденная по традициям прошлых веков, прошла сегодня в Казани на территории Воскресенского Новоиерусалимского подворья.

Мероприятие собрало сотни казанцев и гостей столицы. Здесь можно было приобрести изделия ручной работы, украшения, угощения и попить чай из самовара. В программе также были мастер-классы для детей, экскурсия по толстовским и екатерининским местам монастыря. Кульминацией праздника стал концерт с участием камерного оркестра La Primavera и Государственного камерного хора Республики Татарстан

Возрожденная ярмарка проводится в столице Татарстана во второй раз после долгого перерыва. В 30-е годы Новоиерусалимское подворье было закрыто большевиками, и с тех пор традиция прервалась. В прошлом году ярмарку запустили как пилотный проект, а в этом на ее проведение выиграли грант, что позволило нарастить обороты.

Насыщенная программа празднования рассчитана на весь день с раннего утра до самого вечера. Стартовал день, как принято у христиан, с богослужения. За литургией прихожане и гости подворья помолились в Воскресенском храме. Служба прошла в том числе и на грузинском языке.

«Место, где жители Казани могут соприкоснуться с культурой Грузии»

Примечательно, что для грузинской диаспоры Татарстана это место стало особенно любимым. Поэтому ее представители часто собираются здесь для духовного обогащения. В программу Тихоновской ярмарки вошло и открытие Центра духовной грузинской культуры «Сиони» – он расположился под крылом надвратного храма Иверской иконы, у входа в монастырь. Сегодня состоялось торжественное открытие этого места.

Первым с приветственным словом выступил настоятель подворья иеромонах Роман Модин.

«Не случайно мы молились все эти годы, и не случайно этот храм был освящен в честь Иверской иконы Божией Матери в 2014 году. Не случайно, что именно под ним нашлось место, куда бы могли приходить наши добрые друзья из грузинской общины, где жители нашего города могли бы соприкоснуться с культурой Грузии и участвовать в грузинских мероприятиях», – отметил отец Роман.

Далее он передал слово настоятелю храма Георгия Победоносца в Москве, протоиерею Федору Кречетову, который окормляет грузинскую общину Москвы и всей Российской Федерации.

«Я очень рад сегодня присутствовать на открытии центра духовной культуры. Наша духовная жизнь основана на православной вере. Тут будет происходить взаимодействие грузин и русских, которые будут сюда приходить. Очень важно духовно и культурно обогащаться, видеть историю», - сказал отец Федор.

Председатель национально-культурной автономии грузин Казани «Сиони» Майя Хухунашвили будет трудиться в этом центре на добровольных началах. В беседе с корреспондентом «Татар-информа» она сказала, что здесь будут собираться грузины, проживающие в Казани, и все жители города.

Майя Хухунашвили: «Откроем кружок грузинского языка, будем учить молитвы и тропари. Вообще, будем знакомиться с грузинской духовной культурой»

«Здесь мы откроем кружок грузинского языка, будем учить молитвы и тропари на нашем родном языке. И вообще будем знакомиться с грузинской духовной культурой, говорить о житии грузинских святых, о каких-то вехах Грузинской апостольской Церкви. Специально для этого мы закупили Евангелие на грузинском языке, будем читать и давать комментарии», – рассказала Хухунашвили.

Заработает центр с осени, занятия здесь будут проводиться по субботам, пояснила она.

Майя Хухунашвили отметила, что грузинская диаспора в Татарстане официально насчитывает около двух тысяч человек. А неофициально – еще больше. Поэтому ожидается, что центр будет очень востребован.

Сиони (Сион) – это святая гора в Иерусалиме, и так совпало, что в Новоиерусалимском подворье Казани названия храмам и другим объектам стараются давать со связкой со Святой землей. Поэтому Центр духовной грузинской культуры решили назвать так же, как и грузинскую автономию, – название напросилось само собой, придумывать ничего не пришлось, добавила руководитель национально-культурной автономии.

«Такое ощущение, что не работать сюда приехали, а отдохнуть душой»

Тем временем, пока открывался центр, на территории ярмарки полным ходом шла торговля. Несколько десятков мастеров из разных регионов страны представили здесь свою продукцию – пестрые прилавки с украшениями привлекали гостей. Здесь и угощения, и свечи, и разные цацки.

Пряники с имбирем и медом привезла мастерица Екатерина Храменкова. Сладости украшены росписью. К ярмарке она специально сделала угощения на православную тему.

«Я впервые участвую в этой ярмарке. Всю жизнь живу в Казани и даже не знала, что здесь есть монастырь. Очень красивое, атмосферное место. Я пришла с сыном, мы обязательно здесь погуляем, посмотрим здешние места. Такое ощущение, что мы не работать приехали, а отдохнуть душой, такое умиротворение. Очень довольны», – улыбается она.

Куклы ручной работы, листья дуба и цветы орхидеи, превращенные методом гальваники в украшения, свечи из натурального воска в виде ангелочков и яиц – на этой ярмарке, казалось, можно встретить все, что душе угодно.

Семья Ермолаевых, Мария и Сергей, говорят, что приходят сюда на службу, а на таком празднике оказались впервые.

«Мы узнали, что будет ярмарка. Пришли, а тут открывают Центр грузинской духовной культуры. Посмотрели, послушали, как поют песни на грузинском. Потом на экскурсию пойдем. Раньше мы изучали историю монастыря по информационным табличкам, которые здесь повсюду, а теперь хотим послушать, что скажет экскурсововод. Все-таки тут было столько великих личностей, хочется лично прикоснуться к истории», – поделилились они.

«Обнять дерево могут три взрослых человека, а его высота 30 метров»

Одновременно с этим всех желающих собирали на экскурсию. Ирина Девятаева, прихожанка и экскурсовод храма, признается, что как-то водила людей по подворью четыре с половиной часа и, тем не менее, не успела показать все.

Монастырь был основан в 1665 году, на его территории расположен надвратный храм подворья, связанный с именем Тихона Амафунтского, в память о котором проводится ярмарка. Это одно из десяти старейших зданий Казани и второй по исторической значимости действующий храм города после Благовещенского собора.

Здесь бывали Екатерина II, Лев Толстой, Александр Радищев, французский астроном и картограф Жозеф-Николя Делиль и многие другие именитые гости.

Здесь есть парк, где в присутствии императрицы Екатерины II были посажены сосны из Аляски. Одна из них сохранилась до наших дней.

«Историк Анатолий Елдашев вместе со специалистами лесного хозяйства с помощью бура определили возраст этого дерева – сосне более 300 лет. Это старейшее дерево города. Вообще такой вид сосны под названием “веймутова” не растет в нашем климате, она привезена с Аляски. Обнять дерево могут три взрослых человека, а его высота 30 метров», – поделилась экскурсовод.

Есть здесь и «Тропа Иисуса», «Иголье ушко», «Иерусалимская свеча». На территории монастыря некогда было кладбище, где похоронена тетя Льва Толстого. А еще до основания монастыря, в Средневековье, на этой земле было мусульманское кладбище булгарской знати и Кабанское городище.

Рассказывать об истории этого места можно бесконечно долго – но лучше прийти и посмотреть на все своими глазами.

Завершилась Воскресенско-Тихоновская благотворительная ярмарка концертом – на сцену вышли участники «Созвездия-Йолдызлык», камерный оркестр La Primavera и Государственный камерный хор Республики Татарстан, а также местные старожилы – те, кто в детстве посещал и до сих пор помнит, как в подворье гуляли на ярмарке.

Деньги, вырученные на сегодняшнем мероприятии, пойдут на восстановление обители и поддержание многочисленных социальных проектов, которые ведет подворье.

Фотографии Салавата Камалетдинова