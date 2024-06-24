«Это дореволюционная традиция»: в Новоиерусалимском подворье пройдет ярмарка

Воскресенско-Тихоновская благотворительная ярмарка, возрожденная по традициям прошлых веков, освящение водосвятной часовни, открытие Грузинского духовного центра и концерт пройдут в Казани 29 июня на территории Воскресенского Новоиерусалимского подворья. Сегодня в «Татар-информе» прошла пресс-конференция, где о мероприятии рассказали настоятель подворья, экскурсовод и организаторы праздника.

Настоятель Новоиерусалимского архиерейского подворья Казани, иеромонах Роман Модин, рассказал, что обитель является настоящей архитектурной жемчужиной Казани.

«Подворье построено в 1665 году. В нем находится одно из старейших зданий нашего города – надвратный храм подворья, связанный с именем Тихона Амафунтского, в память которого проводится ярмарка. Этот храм является одним из десяти старейших зданий Казани и вторым по исторической значимости действующим храмом после Благовещенского собора Казанского Кремля», - сообщил он.

Подворье было передано Церкви в 2014 году. В годы советских репрессий здесь располагался институт.

«Мы знали, что в дореволюционные годы на подворье проводился грандиозный проект, который охватывал жителей всего юга Казани, Пестречинского, Лаишевского и других районов. Здесь, в дни, предшествующие памяти святого Тихона, проводилась десятидневная ярмарка. Мы решили возродить эту традицию, и в прошлом году получили большой президентский грант и провели ярмарку в тестовом режиме», – рассказал отец Роман.

Мероприятие понравилось горожанам, и многие впервые узнали о существовании Новоиерусалимского подворья. Поэтому в этом году ярмарка станет еще больше – расширится территория ее проведения, а количество мастеров и ремесленников, которые примут в ней участие, удвоится.

Автор концепции ярмарки Анна Хасанова отметила, что возродить Воскресенско-Тихоновскую ярмарку было решено по запросу местных старожилов, которые посещали такое мероприятие в детстве.

«Они пришли к отцу Роману и попросили возродить эту традицию. Мы решились на это возрождение и своими силами, а также силами наших друзей и благотворителей, прошла первая ярмарка в прошлом году», – рассказала Хасанова.

Она добавила, что провести ярмарку в этом году помогли грантовые средства.

«Это не просто народные гулянья – в первую очередь это народные традиции. На ярмарке можно будет принять участие в мастер-классах по керамике, гончарному искусству, рукоделию. У нас будет представлено много национальной выпечки. Будет много ремесленников, которые представят свою продукцию, а также праздничная программа», – отметила она.

Праздник начнется в 8:30 с Литургии в Воскресенском храме. Затем митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятит водосвятную часовню «Колодец Иакова», после чего состоится открытие Центра грузинской духовной культуры. С 12:00 до 18:00 будет работать ярмарка, где можно будет принять участие в мастер-классах и познакомиться с национальной кухней Грузии. Также будет открыта скаутская военно-спортивная игротека.

Режиссер, заслуженный работник культуры РТ Михаил Волконадский отметил, что для гостей ярмарки выступят лучшие творческие коллективы Казани, такие как камерный оркестр La Primavera и Государственный камерный хор Республики Татарстан.

«Также будет представлена большая детская программа. В этом году нас поддерживают “Созвездие-Йолдызлык” и грузинская автономия, у которых есть свои коллективы. В этом году будут выступать и самодеятельные коллективы. Плюс, один из старожилов, Владимир Иванович, которому за 80 лет, и который посещал эту ярмарку в детстве, тоже будет танцевать», – поделился Волконадский.

Новоиерусалимское подворье имеет богатую историю. Оно также известно как Архиерейская дача и было основано в XVII веке. Обитель посещала Екатерина II, которая посадила здесь сосну, сохранившуюся до наших дней. По тропинкам монастыря прогуливались Лев Толстой, Александр Радищев и Жозеф Николя Делиль.

Экскурсовод и прихожанка подворья Ирина Девятаева рассказала, что с благословения настоятеля обители она начала изучать историю этого места и сейчас водит экскурсии. Она говорит, что многие не знали о подворье и считали, что это закрытая территория.

«У нас есть благословение фотографироваться на всей территории монастыря, люди стали выкладывать фотографии. Многие, кто работал здесь в советское и постсоветское время, стали делиться воспоминаниями и рассказывать, каким это место было в разные периоды. Поэтому так сложилось, что мы можем рассказывать о разных этапах жизни монастыря. Более того, приходят люди, которые тут работали, кто-то в детстве приходил на елки, поскольку тут были различные структурные подразделения. Мы с удовольствием показываем, как это место возрождается», – поделилась Девятаева.

На территории подворья сохранилось множество памятных мест, которые обросли традициями и поверьями. Например, говорят, что если незамужняя девушка обнимет сосну, посаженную императрицей, то вскоре выйдет замуж.

В подворье нашли приют многочисленные благотворительные проекты – здесь расположено отделение сестер милосердия, пункт сбора гуманитарной помощи для СВО, иконописная мастерская и центр помощи малоимущим. Средства, собранные на ярмарке, пойдут на финансирование этих проектов и восстановление обители. Желающим выставить свою продукцию на ярмарке необходимо заранее позвонить по телефону 8 962 563-17-72 и обратиться к Дарье.

Адрес Воскресенского подворья: ул. Оренбургский тракт, 48б. Добраться можно на троллейбусах маршрутов номер шесть и девять.