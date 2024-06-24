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На ярмарке в Новоиерусалимском подворье откроют Центр грузинской духовной культуры
В Казани откроется Центр грузинской духовной культуры. Его презентуют во время проведения Воскресенско-Тихоновской благотворительной ярмарки на территории Воскресенского Новоиерусалимского подворья Казани. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной мероприятию, рассказал настоятель подворья Казани иеромонах Роман Модин.
Единственный в Казани Центр грузинской духовной культуры будет располагаться при Новоиерусалимском подворье. Его открытие состоится в субботу, 29 июня, в 11:00.
«К сентябрю мы планируем открыть в Центре курсы грузинского языка и культуры, всевозможных грузинских промыслов, иконописи и других традиций. Здесь будут встречаться люди, которые интересуются культурой Закавказья. Кроме того, можно будет познакомиться с историей Грузинской Церкви, ее святыми», – поделился иеромонах.
Также в Центре планируется проведение мастер-классов по грузинской кухне.
29 июня на территории Воскресенского Новоиерусалимского подворья Казани пройдет Воскресенско-Тихоновская благотворительная ярмарка. На мероприятии будут организованы спектакли, конкурсы и мастер-классы для детей, а также скаутская военно-спортивная игротека.
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