На ярмарке в Новоиерусалимском подворье откроют Центр грузинской духовной культуры

В Казани откроется Центр грузинской духовной культуры. Его презентуют во время проведения Воскресенско-Тихоновской благотворительной ярмарки на территории Воскресенского Новоиерусалимского подворья Казани. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной мероприятию, рассказал настоятель подворья Казани иеромонах Роман Модин.

Единственный в Казани Центр грузинской духовной культуры будет располагаться при Новоиерусалимском подворье. Его открытие состоится в субботу, 29 июня, в 11:00.

«К сентябрю мы планируем открыть в Центре курсы грузинского языка и культуры, всевозможных грузинских промыслов, иконописи и других традиций. Здесь будут встречаться люди, которые интересуются культурой Закавказья. Кроме того, можно будет познакомиться с историей Грузинской Церкви, ее святыми», – поделился иеромонах.

Также в Центре планируется проведение мастер-классов по грузинской кухне.

29 июня на территории Воскресенского Новоиерусалимского подворья Казани пройдет Воскресенско-Тихоновская благотворительная ярмарка. На мероприятии будут организованы спектакли, конкурсы и мастер-классы для детей, а также скаутская военно-спортивная игротека.