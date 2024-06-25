«Маяк веры», святой источник и место тишины: чем интересно Новоиерусалимское подворье

Сегодня в Новоиерусалимском архиерейском подворье Казани провели экскурсию для журналистов и блогеров. Мероприятие приурочили к проведению 29 июня Воскресенско-Тихоновской благотворительной ярмарки, возрожденной по традициям прошлых веков.

«Подворье построено в 1665 году. В нем находится одно из старейших зданий нашего города – надвратный храм подворья, связанный с именем Тихона Амафунтского, в память которого проводится ярмарка. Этот храм является одним из десяти старейших зданий Казани и вторым по исторической значимости действующим храмом после Благовещенского собора Казанского Кремля», – рассказал Настоятель Новоиерусалимского архиерейского подворья Казани, иеромонах Роман Модин.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Пройдя через арку храма, оказываешься буквально в другом мире. Подворье имеет богатейшую историю: здесь бывали Екатерина II, писатель Лев Толстой, поэт и прозаик Александр Радищев, французский астроном и картограф Жозеф Николя Делиль и множество других именитых личностей. Здешний парк сравнивали с парками Санкт-Петербурга, однако в годы советских репрессий он поменял свой вид, как и весь монастырь.

Об истории этого места известно не так много, поскольку архивы были уничтожены советской властью. Однако есть предположение, что возможно обитель была построена в качестве загородной резиденции казанских архиереев, взамен обветшавшего Архиерейского дома, построенного еще в XVI веке в Казанском кремле первосвятителем казанским Гурием. Поэтому его второе название – Архиерейская дача.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Иеромонах Роман Модин рассказал, что в начале XX века монастырь разгромили большевики и устроили сельскохозяйственную станцию, которая потом стала Татарским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства (ТатНИИсхоз), здесь же на полях выросла агроферма.

«Это был уникальный проект, и вся Татарская АССР в советское время закупала здесь саженцы. Здесь же была основана научная сельскохозяйственная школа. Когда я восемь лет назад пришел сюда, в архиерейском доме были оборудованы кабинеты, на которых висели таблички “Кафедра овса”, “Кафедра картофеля”, а в подвале были сусеки для хранения саженцев. Это было настоящее мышиное царство! Когда институт закрылся, мыши съедали все, что осталось. А во дворе на деревьях было множество гнезд сов, которые питались этими мышками», – рассказывает настоятель.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Отец Роман отметил, что сейчас благоустройство обители находится на начальной стадии, но уже за первые годы удалось сделать множество всего – например, разбить сад с розами и другими растениями. Здесь же растут кипарисы, сосны и многовековые липы. Еще одна особенность этого места – аллеи в парке в виде букв «ХИ», что значит Иисус Христос. Говорят, что именно здесь особо читается Иисусова молитва. Настоятель отметил, что это настоящее место тишины, где можно помолиться в уединении.

«Парк создавался к приезду Екатерины II. Все знают, что она здесь была. Кстати карета, которая стоит на Баумана – это чугунная копия кареты, которая была у нас отнята большевиками в 20-х годах, и которая являлась подарком императрицы нашему подворью», – поделился иеромонах Роман.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Экскурсовод и прихожанка подворья Ирина Девятаева знает все тропинки обители как свои пять пальцев. Она проводит экскурсии вместе с настоятелем. Вместе мы прогулялись по парку. Одна из достопримечательностей – сосна Екатерины II.

«Историк Анатолий Елдашев вместе со специалистами лесного хозяйства с помощью бура определили возраст этого дерева – сосне более 300 лет. Это старейшее дерево города. Вообще, такой вид сосны под названием “веймутова”, не растет в нашем климате, она привезена с Аляски. Обнять ее могут три взрослых человека, а в высоту она 30 метров», – поделилась экскурсовод.

В народе бытует поверье, что если сосну обнять незамужней девушке, она вскоре выйдет замуж. Настоятель отец Роман на такие полуязыческие поверья не ругается - главное, чтобы все делалось с чистыми помыслами и молитвой, отмечает он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Еще одна локация – колокольня «Иерусалимская свеча» - бывшая водонапорная башня, построенная в советский период. В настоящее время она являются не действующей, а вход забаррикадирован бревнами.

«Год назад митрополит Кирилл благословил, что официально у нас есть самая высокая точка монастыря. Возможно, здесь будет возведен крест, или, возможно, колокольня, и это будет точка, которая будет видна издалека, как маяк для верующих», – поделилась Ирина Девятаева.

Рядом водосвятная часовня «Колодец Иакова» – ее освятят 29 июня на Воскресенско-Тихоновской благотворительной ярмарке. Здесь течет вода, которая прошла различные тесты.

Не все здания монастыря уцелели в советские годы. Так, от часовни Спаса Всемилостивого остались одни руины. Сейчас на этом месте установлен крест. В будущем планируют восстановить разрушенную часовню.

За архиерейским домом открывается потрясающий вид на озеро Кабан и Проспект Универсиады – настоящие панорамные площадки. Чтобы сделать их более уютными, здесь полным ходом кипит работа по благоустройству. Планируются дорожки, лавочки и живые цветы. Кроме того, здесь находится еще один интересный объект.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Эту стену мы раскрыли буквально недавно, она была частично отреставрирована. Пройти через нее может только один человек, и то, лишь согнувшись. Это навело нас на мысль о том, что в Иерусалиме есть такое место как “иголье ушко”. Говорят, что тяжело войти в Царствие Божие, как верблюда в иголье ушко засунуть. Здесь будет стоять плакат на эту тему. Вот так в нашей обители добавилась эта локация», – поделился отец Роман.

Как уже стало заметно, многие локации здесь связаны с Иерусалимом. Поэтому здесь присутствует и Дорога Христа. Она олицетворяет то, как Спаситель шел на Голгофу в свой последний путь.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Центр духовной жизни – Воскресенский храм. Стены его ждут своего часа и шанса на новую жизнь. Реставрировать дорого и сложно, ведь это исторический объект, а значит и материалы, и мастера должны быть особенными. К сожалению, не сохранилось ни одной старинной иконы, но отец Роман старается, возит из разных мест и лики, и частицы мощей.

В подвале храма, так называемой крипте, обустроят музей, а пока здесь идет ремонт. К слову, с экспонатами трудностей быть не должно, ведь на территории подворья обнаружили огромное количество артефактов, даже тех, которые относятся к монгольскому периоду.

Для того, чтобы попасть на экскурсию в Новоиерусалимское подворье, можно связаться с Ириной Девятаевой +7 903 313-07-77.

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