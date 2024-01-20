Японский модуль SLIM совершил посадку на поверхность Луны

Рисунок, изображающий модуль SLIM

Фото: Wikipedia.org

Японский лунный посадочный модуль SLIM («Умный посадочный аппарат для изучения Луны», Smart Lander for Investigating Moon) совершил посадку на поверхности естественного спутника Земли. Об этом сообщает агентство Reuters.

Зонд прилунился в 15.20 19 января по Гринвичу (18.20 по Москве). Таким образом, теперь Япония стала пятой в истории страной, сумевшей посадить аппарат на естественный спутник Земли. Ранее такого результата удавалось добиться только Советскому Союзу, Соединенным Штатам, Китаю и Индии.

Связь с космическим аппаратом была установлена не сразу. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) некоторое время не подтверждало успешность миссии, прервав прямую трансляцию посадки на видеосервисе YouTube, замечает телеканал Sky News.

При этом JAXA рассказало о проблемах с выработкой энергии солнечными панелями SLIM, сейчас он питается от встроенного аккумулятора. Поэтому пока ученые «отдают приоритет сбору данных на поверхности Луны».

Впрочем, генеральный директор Института космоса и астронавтики Хитоши Кунинака счел миссию модуля в целом успешной, потому что он способен отправлять сигналы на Землю и принимать их.

Зонд предположительно сел в районе небольшого кратера Сиори на видимой стороне Луны. Чтобы оценить точность посадки, японским специалистам потребуется около месяца. Кунинака выразил надежду, что угол падения солнечных лучей на Луну изменится и аппарат сможет получить энергию с помощью солнечных панелей, отмечает ТАСС.

Модуль SLIM предназначен для отработки технологии высокоточной посадки аппаратов на поверхность Луны. Это необходимо потому, что будущие экспедиции планируются в район южного полюса спутника Земли, где много очень сложных ландшафтов, поясняет издание Naked Science.

Высота зонда — 2,4 метра, ширина — 2,7 метра, масса — около 200 килограммов. Он оснащен камерой, позволяющей измерять количество железа и других элементов в породах, залегающих на поверхности Луны.

Ракета-носитель H-I2A компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) с модулем SLIM стартовала 7 сентября прошлого, 2023 года с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима (тогда же был запущен телескоп XRISM). Аппарат использовал времязатратные траектории и поэтому достиг окололунной орбиты лишь 25 декабря.

Осенью «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин обещал поддерживать российскую лунную программу, несмотря на неудачу со станцией «Луна-25».