Физик из КФУ занялся составлением каталога кратеров Луны

Фото: пресс-служба КФУ

Ведущий научный сотрудник Института физики Казанского федерального университета Алексей Андреев и его группа начали составлять комплексный каталог ударных кратеров естественного спутника Земли на основе данных современных лунных миссий и спутникового дистанционного мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Проект исследователя, рассчитанный на 2024-2025 годы, стал победителем конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» Российского научного фонда.

«Для разработки системы навигации на Луне необходима опорная сеть на ее поверхности, включающая кратеры с их селенодезическими характеристиками. Нами будет создан программный комплекс по регрессионному моделированию спутниковых наблюдений», — пояснил исследователь.

По словам физика, современные космические миссии получают топографические данные в разных системах отсчета, и для дальнейшей обработки их следует привести к единой системе отсчета. Именно этим занимаются казанские ученые.

Предполагается также разработать модель макрофигуры Луны и проанализировать более 270 тыс. лунных объектов с использованием методов трансферного глубокого машинного обучения и построения нейронных сетей. «Макрофигура Луны — это усредненная или сглаженная структура поверхности Луны, которая дает информацию о глобальных параметрах лунной фигуры <…>», — уточнил Алексей Андреев.

Полученные в ходе реализации проекта результаты могут в дальнейшем быть использованы для роботизированного освоения Луны с целью добычи и переработки полезных ресурсов. Речь идет о воде, водороде, металлах платиновой группы, железе, никеле, кобальте и так далее.

«Наша группа планирует спрогнозировать, есть ли в том или ином кратере полезные ресурсы и в каком количестве они там находятся. <…> этот вопрос является темой кандидатской диссертации аспиранта Юрия Колосова, входящего в нашу научную группу», — добавил руководитель научной группы.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов ранее назвал вероятную причину крушения автоматической станции «Луна-25». Позднее скончался академик РАН Михаил Маров, стоявший у истоков программы СССР по изучению естественного спутника Земли.