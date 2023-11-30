На 91-м году жизни умер Михаил Маров, стоявший у истоков программы СССР по изучению Луны

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На 91-м году жизни скончался советский и российский астроном, академик РАН Михаил Маров, стоявший у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы. Об этом передает РИА Новости.

«Михаил Яковлевич умер сегодня в 6 утра», – рассказал агентству научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный.

По его словам, ученый в последнее время болел. Академик «успел попрощаться» – отметил свой юбилей и, несмотря на плохое самочувствие, «прекрасно делал полуторачасовые доклады», добавил Лев Зеленый.

Марову принадлежит ведущая роль в разработке и осуществлении программы космических исследований в Советском Союзе, в изучении околоземного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы. Он непосредственно участвовал в пионерских исследованиях Венеры и Марса – были выполнены первые прямые измерения в атмосфере и на поверхности двух планет с борта посадочных аппаратов, получившие мировое признание. Автор более 250 научных работ, которые издавались в российских и иностранных журналах, и 15 монографий по актуальным проблемам исследований Космоса, механики и физики космических сред.