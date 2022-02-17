«Я ненавижу этот спорт»: Олимпийская призерка Трусова разрыдалась перед выходом на подиум

Российская фигуристка Александра Трусова расплакалась после оглашения финальных результатов на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Ненавижу всех, никогда в жизни, никогда, я ненавижу этот спорт», — выкрикнула фигуристка перед тем, как выйти на пьедестал почета. После этого 17-летняя спортсменка расплакалась на подиуме и в микст-зоне.

Сама Александра Трусова выиграла серебро, золото завоевала Анна Щербакова. Стоит отметить, что другая представительница России Камила Валиева не попала в тройку призеров Олимпиады из-за неудачного выступления в произвольной программе.

Фигурное катание. Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) – 255,95

2. Александра Трусова (Россия) – 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) – 233,13

4. Камила Валиева (Россия) – 224,09

Напомним, ранее в Казани в поддержку Валиевой в парке «Чёрное озеро» выступили местные фигуристки.