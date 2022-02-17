«Я ненавижу этот спорт»: Олимпийская призерка Трусова разрыдалась перед выходом на подиум
Российская фигуристка Александра Трусова расплакалась после оглашения финальных результатов на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
«Ненавижу всех, никогда в жизни, никогда, я ненавижу этот спорт», — выкрикнула фигуристка перед тем, как выйти на пьедестал почета. После этого 17-летняя спортсменка расплакалась на подиуме и в микст-зоне.
Сама Александра Трусова выиграла серебро, золото завоевала Анна Щербакова. Стоит отметить, что другая представительница России Камила Валиева не попала в тройку призеров Олимпиады из-за неудачного выступления в произвольной программе.
Фигурное катание. Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) – 255,95
2. Александра Трусова (Россия) – 251,73
3. Каори Сакамото (Япония) – 233,13
4. Камила Валиева (Россия) – 224,09
Напомним, ранее в Казани в поддержку Валиевой в парке «Чёрное озеро» выступили местные фигуристки.