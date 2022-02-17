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Спорт
17 февраля 2022  17:16
Дамир Садриев

В Казани в поддержку Валиевой в парке «Черное озеро» выступили казанские фигуристки

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Сегодня в Казани в парке «Черное озеро» прошел флешмоб в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой. 

 

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До начала выступления Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде выступили местные фигуристы одиночники, а также фигуристы синхронного катания. Сообщается, что мероприятие было организовано Комитетом физической культуры и спорта города.

 

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ранее на улицах Казани появились почти 30 рекламных щитов с фотографиями 15-летней уроженки столицы Татарстана, а также со словами поддержки в ее адрес. 

Напомним, Валиева не чисто откатала произвольную программу, допустив несколько ошибок и заняла лишь четвертое место на Олимпиаде в Пекине. 

 

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напомним, что Камила Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина в командном зачете Олимпиады.

 

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #камила валиева
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