В Казани в поддержку Валиевой в парке «Черное озеро» выступили казанские фигуристки

Сегодня в Казани в парке «Черное озеро» прошел флешмоб в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До начала выступления Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде выступили местные фигуристы одиночники, а также фигуристы синхронного катания. Сообщается, что мероприятие было организовано Комитетом физической культуры и спорта города.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ранее на улицах Казани появились почти 30 рекламных щитов с фотографиями 15-летней уроженки столицы Татарстана, а также со словами поддержки в ее адрес.

Напомним, Валиева не чисто откатала произвольную программу, допустив несколько ошибок и заняла лишь четвертое место на Олимпиаде в Пекине.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напомним, что Камила Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина в командном зачете Олимпиады.