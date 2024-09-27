«Я люблю Россию!»: уроженец Армении отправился на СВО из Бугульмы

Фото предоставлено Натальей Паниной

В Бугульме состоялась очередная отправка бойцов-контрактников. Среди тех, кто решил принять участие в специальной военной операции, — житель соседнего Башкортостана и гражданин Армении по имени Гнел.

«Я люблю Россию! В свое время, будучи военнослужащим Вооруженных сил Армении, прошел две войны. Я умею воевать и хочу помочь, потому что считаю Россию и своей Родиной тоже. Мой отец всю жизнь в России работал, кормил и содержал свою семью, мы неплохо жили. И я хочу поблагодарить от себя страну. Честно говорю, что не за гражданством приехал. Я приехал помочь», — заявил он.

Фото предоставлено Натальей Паниной

По словам Гнела, он в прошлом кадровый военный, прослужил 23 года. Когда началась специальная военная операция, сразу хотел отправиться в Донбасс. Тогда, согласно его рассказу, он в Москве обошел все военкоматы, но его как иностранного гражданина не взяли. Затем сказали, что есть возможность уехать на спецоперацию через Ростов-на-Дону. Там не получилось из-за отсутствия сертификата русского языка.

Он вернулся в Бугульму, и уже сюда ему позвонили и сказали, что он подходит для службы. Возвращаться в Ростов было далеко, и Гнел продолжил работать в Татарстане. В Бугульме вместе с товарищами он занимался дорожным строительством, в том числе на улице Гоголя, где расположен военный комиссариат.

Фото предоставлено Натальей Паниной

«Пока работал, увидел информацию, что берут по контракту, подумал — вот повезло. Я шофером тогда работал, и из-за руля прямиком в военкомат пошел, — с улыбкой заметил гражданин Армении. — Мой дед под Курском воевал, ранен был там. Он против фашизма воевал, мне об этом мой отец рассказывал. Я тоже против нацизма, поэтому решение принимал осознанно».

Военнослужащий очень хорошо разговаривает по-русски. Признался, что выучил язык благодаря передачам, которые шли по телевизору. «В школе всегда пятерки были по русскому языку, а по армянскому — тройка», — добавил Гнел.

Фото предоставлено Натальей Паниной

Семья бойца пока не знает, что он подписал контракт и ушел на спецоперацию. В Армении у него остаются мать, сын-подросток и взрослая дочь.

Гнел стал уже пятым гражданином иностранного государства, который подписал контракт в военном комиссариате Бугульмы.

На торжественной отправке контрактникам пожелали хороших командиров и боевых товарищей, уважать все религии многонационального народа России, изучать современное оружие и технику, а также наказали беречь себя, чтобы вернуться к родным живыми, здоровыми и с победой.

Фото предоставлено Натальей Паниной

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру