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«Я люблю Россию!»: уроженец Армении отправился на СВО из Бугульмы
В Бугульме состоялась очередная отправка бойцов-контрактников. Среди тех, кто решил принять участие в специальной военной операции, — житель соседнего Башкортостана и гражданин Армении по имени Гнел.
«Я люблю Россию! В свое время, будучи военнослужащим Вооруженных сил Армении, прошел две войны. Я умею воевать и хочу помочь, потому что считаю Россию и своей Родиной тоже. Мой отец всю жизнь в России работал, кормил и содержал свою семью, мы неплохо жили. И я хочу поблагодарить от себя страну. Честно говорю, что не за гражданством приехал. Я приехал помочь», — заявил он.
По словам Гнела, он в прошлом кадровый военный, прослужил 23 года. Когда началась специальная военная операция, сразу хотел отправиться в Донбасс. Тогда, согласно его рассказу, он в Москве обошел все военкоматы, но его как иностранного гражданина не взяли. Затем сказали, что есть возможность уехать на спецоперацию через Ростов-на-Дону. Там не получилось из-за отсутствия сертификата русского языка.
Он вернулся в Бугульму, и уже сюда ему позвонили и сказали, что он подходит для службы. Возвращаться в Ростов было далеко, и Гнел продолжил работать в Татарстане. В Бугульме вместе с товарищами он занимался дорожным строительством, в том числе на улице Гоголя, где расположен военный комиссариат.
«Пока работал, увидел информацию, что берут по контракту, подумал — вот повезло. Я шофером тогда работал, и из-за руля прямиком в военкомат пошел, — с улыбкой заметил гражданин Армении. — Мой дед под Курском воевал, ранен был там. Он против фашизма воевал, мне об этом мой отец рассказывал. Я тоже против нацизма, поэтому решение принимал осознанно».
Военнослужащий очень хорошо разговаривает по-русски. Признался, что выучил язык благодаря передачам, которые шли по телевизору. «В школе всегда пятерки были по русскому языку, а по армянскому — тройка», — добавил Гнел.
Семья бойца пока не знает, что он подписал контракт и ушел на спецоперацию. В Армении у него остаются мать, сын-подросток и взрослая дочь.
Гнел стал уже пятым гражданином иностранного государства, который подписал контракт в военном комиссариате Бугульмы.
На торжественной отправке контрактникам пожелали хороших командиров и боевых товарищей, уважать все религии многонационального народа России, изучать современное оружие и технику, а также наказали беречь себя, чтобы вернуться к родным живыми, здоровыми и с победой.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Натальи Паниной.
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