«Я бы не стал там работать, зная, что это пирамида»: главный айтишник Finiko уехал в СИЗО

Главный айтишник и куратор сайта Finiko Антон Семыкин попался в руки оперативников накануне. Следствие считает, что он имел доступ к деньгам вкладчиков пирамиды. Сам куратор сайта свою вину не признает и настаивает на том, что был всего лишь наемным работником. Его версия – в репортаже «Татар-информа».

Куратора сайта Finiko Антона Семыкина задержали 20 апреля в Казани

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Мы наемные работники, не собирались вредить людям»

Об очередных задержаниях по громкому делу финансовой пирамиды Finiko стало известно накануне. Массовые обыски силовиков в офисах привели к тому, что под следствие попали еще шесть человек. Среди них оказался куратор сайта проекта Антон Семыкин, его задержали 20 апреля в Казани.

Именно на Семыкина указали десятки свидетелей. Их показания, как следует из материалов дела, заняли почти два тома. Оглашать подробности судья не стала, лишь перечислила их имена и фамилии. Следствие уверено, что Семыкин имел доступ к личным кабинетам вкладчиков, а значит, и к их деньгам тоже. Как и остальным фигурантам дела о Finiko, Семыкину предъявлено обвинение в мошенничестве.

35-летний Семыкин – житель Казани, женат, детей пока нет. Несколько лет назад он открыл свой бизнес, набрал команду IT-специалистов. Именно они занимались обслуживанием сайта Finiko. Договор на восемь человек был заключен полтора года назад. Каждые полгода Семыкину платили по 3 миллиона рублей – его сотрудники получали по 40 тысяч рублей, сам он зарабатывал в месяц около ста тысяч, рассказал бизнесмен.

«Был заключен договор с Дорониным на обслуживание клиентов. Мы занимались тем, что давали консультации клиентам по различным проблемам. Так продолжалось до мая прошлого года, потом с нами был расторгнут договор. О том, что Finiko – это финансовая пирамида, мы не знали. Мы же наемные работники, мы не делали ничего того, что могло навредить людям», – рассказал журналистам Семыкин.

«О том, что Finiko – это финансовая пирамида, мы не знали. Мы же наемные работники, мы не делали ничего того, что могло навредить людям» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Я не знал, что Finiko – финансовая пирамида»

Шок и удивление – именно так прокомментировал свое задержание Антон Семыкин. Настаивал на том, что ничего противозаконного ни он, ни его команда специалистов не делали.

«Когда я работал в Finiko, люди получали свои деньги и проценты. Ровно до того момента, как со мной прекратили сотрудничество. Если бы я знал, что деятельность Finiko незаконная, я бы в этом не участвовал. Я узнал об этом гораздо позже, когда появились жалобы и потерпевшие», – рассказал Семыкин.

Опасений за то, что он может попасть в руки силовиков после задержания организатора пирамиды Доронина, не было, признался Семыкин. Он также был вкладчиком Finiko и не успел вывести свои деньги, правда, на вопрос, какую сумму он отдал «финикийцам», ответить затруднился.

«Я думал, что меня будут привлекать в качестве свидетеля. Но то, что меня будут обвинять в незаконной деятельности, я не ожидал. Я же не занимался финансами, не получал этих денег и не видел. Я лишь помогал разобраться людям с их личным кабинетом», – объяснил обвиняемый.

Так или иначе, сегодня следствие обратилось в Вахитовский районный суд с просьбой отправить Антона Семыкина в СИЗО. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие напомнило, что обманутыми оказались сотни тысяч человек из России и других стран, в том числе США и Европы, а ущерб по делу вырос до пяти миллиардов рублей.

Следствие напомнило, что обманутыми оказались сотни тысяч человек из России и других стран, в том числе США и Европы, а ущерб по делу вырос до пяти миллиардов рублей Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от суда и следствия или оказать давление на свидетелей. Прошу обратить внимание еще на то, что Семыкин противодействовал следствию и давал ложные сведения о своем участии в Finiko», – обратился с ходатайством следователь.

Семыкин и его адвокат Руслан Ашрафуллин просили ходатайство следователя отклонить. Доводы следствия о том, что обвиняемый может скрыться, защита поставила под сомнения.

«Никаких сведений о том, что мой доверитель мог похитить деньги вкладчиков, нет. Кроме того, с момента возбуждения уголовного дела прошло много времени. За этот период Семыкин от следствия не скрывался и приходил на допросы», – обратился к суду адвокат.

Защитник добавил, что накануне задержания Семыкин перенес две операции – ему удалили аппендицит и три зуба с наложением швов. Обе справки адвокат попросил приобщить к делу.

Однако доводы стороны защиты и Семыкина суд не убедили. Его отправили в СИЗО ровно на два месяца, до 20 июня.

Еще один «вице-президент» попался силовикам в Улан-Удэ

В поле зрения сотрудников правоохранительных органов Finiko попало в декабре 2019 года, тогда Центробанк России усмотрел в проекте признаки финансовой пирамиды. Несмотря на это, основатель Finiko Кирилл Доронин всячески успокаивал своих вкладчиков – мол, это стандартная процедура проверки, скоро все наладится и они смогут дальше получать свои деньги.

Однако спустя полгода дело начало набирать совсем другие обороты. Летом прошлого года в отношении Доронина и его партнеров Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых было возбуждено уголовное дело. Главный «финикиец» попался в руки оперативников сразу, тот же Вахитовский райсуд отправил его в СИЗО, его партнеры ударились в бега, они до сих пор находятся в розыске. Позже дело было передано в Москву, Доронина этапировали туда же, он до сих пор находится в столичном СИЗО.

Доронин настаивает: Finiko никогда не было финансовой пирамидой. По его словам, платформа, на которой работал проект, не имела права принимать деньги. Иными словами, зайти на биржу можно было только в том случае, если у инвесторов была криптовалюта.

«Люди не могли ничего нести в рублях, потому что изначально отношения между пользователями и системой строились на криптовалютах. Невозможно зайти на платформу, не закинув биткоины на криптокошелек. Лично мне никаких денег люди не приносили. Хищения я не осуществлял и не занимался обманом», – рассказывал в интервью с журналистами основатель Finiko.

Следом за Дорониным в СИЗО отправились лидер Finiko и вице-президент Ильгиз Шакиров, привлекший в пирамиду не менее ста тысяч вкладчиков, и несколько «звездочников» – Дина Габдуллина и Лилия Нуриева, Валерий Самоделкин.

Еще один вице-президент Баир Самбуев попался полицейским в Улан-Удэ. Местный суд отправил обвиняемого в СИЗО. Не исключено, что по делу Finiko пройдут еще несколько задержаний.