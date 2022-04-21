Полицейские задержали еще шестерых руководителей финансовой пирамиды Finiko

Сотрудники полиции вместе с росгвардейцами задержали накануне шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko. В скором времени им должны избрать меру пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным ведомства сумма ущерба от деятельности Finiko – более 5 миллиардов рублей. К делу приобщены более пяти тысяч заявлений от пострадавших, не только из России, но и из стран Европы и Америки.

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что сооснователю Finiko Кириллу Доронину продлили арест в Тверском суде Москвы, а Мещанский суд Москвы арестовал имущество двух «звездочников» пирамиды.