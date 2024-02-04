Хуснуллин заявил, что Лисичанск продолжат восстанавливать несмотря ни на что

Строительство и восстановление жилья и социальных объектов в Лисичанске будет продолжаться несмотря ни на что. Об этом сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия», передает ТАСС.

«Мы видим, что у нас получается, что люди возвращаются несмотря ни на что. Вчера вот в Лисичанске по хлебопекарне ударили — несколько погибших, несколько раненых. 106 тыс. человек живут сейчас в Лисичанске — мужественные люди, — отметил вице-премьер. — Люди живут, идут ремонты, идут стройки, идет восстановление несмотря ни на что».

Хуснуллин напомнил о задаче, которую перед Кабмином поставил Президент РФ Владимир Путин, — к 2030 году привести все направления жизнедеятельности в Донбассе и Новороссии к среднероссийскому уровню.

Удар по Лисичанску был нанесен накануне. ТАСС со ссылкой на следователей СКР писал, что при ударе ВСУ, предположительно, применили РСЗО HIMARS. 4 февраля по всей ЛНР объявлено днем траура. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования всем, кто потерял близких при обстреле Лисичанска со стороны ВСУ.