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СВО 4 февраля 2024 12:22

В ЛНР объявлен траур по погибшим при ударе по пекарне в Лисичанске

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Сегодня, 4 февраля, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по погибшим в результате удара по Лисичанску. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Выражаю искреннее соболезнование родным и близким погибших. Всем, кто пострадал в результате обстрела, желаю скорейшего выздоровления», – отметил он в своем телеграм-канале.

По последней информации, в результате удара по пекарне погибли 28 мирных людей, среди них один ребенок. Сотрудники МЧС смогли спасти из-под завалов 10 человек, за их здоровье и жизнь борются медики. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Удар по Лисичанску был нанесен накануне. ТАСС со ссылкой на следователей СКР писал, что при ударе Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, применили РСЗО HIMARS.

#Лисичанск #траур
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