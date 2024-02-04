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Минниханов выразил соболезнования потерявшим близких при обстреле Лисичанска
Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования всем, кто потерял близких при обстреле Лисичанска со стороны ВСУ. Республика получает всю оперативную информацию о ситуации в подшефном городе.
«Накануне в подшефном нам Лисичанске произошла трагедия. В результате обстрела погибли люди. 28 человек, среди них один ребенок. На месте продолжают разбирать завалы. Там же находится наш вице-премьер (Евгений Варакин – прим. Т-и), курирующий подшефную территорию», — написал он в своем телеграм-канале.
По словам Минниханова, ведется сбор информации по организации необходимой помощи.
Он напомнил, что 10 раненых находятся в больнице Луганска, за их жизни борются врачи, и пожелал им скорейшего выздоровления.
Удар по Лисичанску был нанесен накануне. ТАСС со ссылкой на следователей СКР писал, что при ударе Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, применили РСЗО HIMARS. 4 февраля по всей ЛНР объявлено днем траура.
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