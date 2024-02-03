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В Лисичанске после обстрела ВСУ погибли два человека, еще шесть находятся в больнице
Вооруженные силы Украины обстреляли Лисичанск. Снаряды попали в одну из местных пекарен, сообщает РИА Новости.
В результате здание было разрушено, под завалами могут находится люди.
На данный момент известно, что два человека погибли. Еще шесть человек госпитализировали с различными травмами.
«Не имея успехов на фронте и зная, что в здании пекарни всегда много мирных жителей Лисичанска, которые приходят за хлебом, ВСУ целенаправленно открыли огонь по мирному населению города. Рядом нет ни одного военного объекта», – сообщили в военной комендатуре ЛНР.
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