В Лисичанске после обстрела ВСУ погибли два человека, еще шесть находятся в больнице

Вооруженные силы Украины обстреляли Лисичанск. Снаряды попали в одну из местных пекарен, сообщает РИА Новости.

В результате здание было разрушено, под завалами могут находится люди.

На данный момент известно, что два человека погибли. Еще шесть человек госпитализировали с различными травмами.

«Не имея успехов на фронте и зная, что в здании пекарни всегда много мирных жителей Лисичанска, которые приходят за хлебом, ВСУ целенаправленно открыли огонь по мирному населению города. Рядом нет ни одного военного объекта», – сообщили в военной комендатуре ЛНР.