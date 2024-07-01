Минниханов: Трасса Алексеевское — Альметьевск построена более чем на 70%

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Скоростная платная трасса Алексеевское — Альметьевск возведена более чем на 70%. Об этом после поездки по строящейся дороге рассказал в своем Telegram-канале Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Сто сорок пять километров четырехполосной дороги должны сдать к концу этого года. По всей протяженности устанавливают ограждения, освещение. Ежедневно укладывают до 6,5 километра асфальта, за летний период увеличим до 10 километров», — сообщил руководитель республики.

«Все работы идут в графике. Один из технически сложных объектов — мост через реку Шешма. Сегодня сделали там остановку, в ближайшие два месяца должны завершить работу», — уточнил Раис РТ.

Помимо прочего, по словам Рустама Минниханова, качество покрытия на трассе отличное — проверяющие проехали весь участок за один час. Он также выложил видео своей поездки.

Общая протяженность платной автодороги Алексеевское — Альметьевск в составе трассы Шали (М7) — Бавлы (М5) составит 145 километров. Проект должен стать частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай» и реализуется с применением механизма государственно-частного партнерства.

Изначально стоимость работ оценивалась в 83,6 млрд рублей, но затем достигла 102 млрд. В этом году на них направят свыше 22,4 млрд рублей. Завершение строительства в текущем году прежде анонсировал Рустам Минниханов.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.