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Минниханов: Трасса Алексеевское — Альметьевск построена более чем на 70%
Скоростная платная трасса Алексеевское — Альметьевск возведена более чем на 70%. Об этом после поездки по строящейся дороге рассказал в своем Telegram-канале Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Сто сорок пять километров четырехполосной дороги должны сдать к концу этого года. По всей протяженности устанавливают ограждения, освещение. Ежедневно укладывают до 6,5 километра асфальта, за летний период увеличим до 10 километров», — сообщил руководитель республики.
«Все работы идут в графике. Один из технически сложных объектов — мост через реку Шешма. Сегодня сделали там остановку, в ближайшие два месяца должны завершить работу», — уточнил Раис РТ.
Помимо прочего, по словам Рустама Минниханова, качество покрытия на трассе отличное — проверяющие проехали весь участок за один час. Он также выложил видео своей поездки.
Общая протяженность платной автодороги Алексеевское — Альметьевск в составе трассы Шали (М7) — Бавлы (М5) составит 145 километров. Проект должен стать частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай» и реализуется с применением механизма государственно-частного партнерства.
Изначально стоимость работ оценивалась в 83,6 млрд рублей, но затем достигла 102 млрд. В этом году на них направят свыше 22,4 млрд рублей. Завершение строительства в текущем году прежде анонсировал Рустам Минниханов.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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