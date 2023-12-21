Хуснуллин привел в пример Татарстан по синхронизации проекта М12 с другими объектами

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Со строительством трассы М12 «Восток» был синхронизирован целый ряд дорожных объектов. Об этом по видеосвязи заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на мероприятии, посвященном открытию автодороги от Москвы до Казани.

«У нас хороший пример — когда мы начали строить дорогу, Татарстан выступил с инициативой связать трассу М5 и М7. У нас М5 сегодня одна из самых загруженных трасс», — сказал заместитель Председателя Правительства РФ.

По словам Хуснуллина, уже в следующем году будет запущен участок протяженностью 150 километров автодороги Алексеевское — Альметьевск, который даст возможность с трассы М5 переехать на М7. «Причем деньги здесь 30% региональные, 30% инвестиционные, 30% федеральные. То есть это хороший пример ГЧП (государственно-частного партнерства — прим. Т-и)», — заметил он.

Вице-премьер добавил, что работа по строительству трассы М12 дала мощный стимул развитию не только жилья и промышленности, но и дополнительных транспортных проектов.

«Благодаря этой трассе мы планируем, что только товарооборот, грузопоток увеличится между Москвой и Уралом до 50 млн тонн. А в рамках сегодняшней ситуации санкционного давления для нас особо важно выходы на Урал, на Восток и возможность связи внутри нашей страны», — подчеркнул он.

На сегодня дорожное строительство выполнило все планы, отметил Хуснуллин. Более того, была поставлена задача 50% региональных дорог в России привести в нормативное состояние, а этот показатель достиг уже 52%. «81% в городских агломерациях и 70% дорог опорной сети в нормативном состоянии», — заключил зампредседателя Правительства РФ.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл скоростную трассу М12 Москва — Казань протяженностью 810 километров. Движение запустили на достроенных участках, расположенных в Нижегородской области и Татарстане. В церемонии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.