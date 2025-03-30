Хуснуллин поздравил всех мусульман с Ураза-байрам

Мусульманская умма России вносит вклад в развитие общественного диалога. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, поздравляя всех мусульман с Ураза-байрам.

Он отметил, что на протяжении веков день завершения священного месяца Рамадан связан с духовным очищением, наполнен добрыми делами.

«Бережно храня традиции ислама, мусульманская умма России вносит вклад в развитие общественного диалога, укрепление доверия и взаимопонимания между людьми. Особенно важно, что внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения», - написал он в своем телеграм-канале.

Зампредседателя правительства РФ также пожелал всем здоровья, благополучия и радости в каждом доме.

Ранее с этим праздником поздравил и Раис РТ Рустам Минниханов.

Позже ДУМ РТ сообщило, что в Ураза-байрам в Казани прошла передача посоха Шигабутдина Марджани муфтию РТ Камилю хазрату Самигуллину.