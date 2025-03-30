news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 30 марта 2025 10:52

Хуснуллин поздравил всех мусульман с Ураза-байрам

Читайте нас в
Телеграм

Мусульманская умма России вносит вклад в развитие общественного диалога. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, поздравляя всех мусульман с Ураза-байрам.

Он отметил, что на протяжении веков день завершения священного месяца Рамадан связан с духовным очищением, наполнен добрыми делами.

«Бережно храня традиции ислама, мусульманская умма России вносит вклад в развитие общественного диалога, укрепление доверия и взаимопонимания между людьми. Особенно важно, что внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения», - написал он в своем телеграм-канале.

Зампредседателя правительства РФ также пожелал всем здоровья, благополучия и радости в каждом доме.

Ранее с этим праздником поздравил и Раис РТ Рустам Минниханов.

Позже ДУМ РТ сообщило, что в Ураза-байрам в Казани прошла передача посоха Шигабутдина Марджани муфтию РТ Камилю хазрату Самигуллину.

читайте также
Муфтий Таджуддин о значении Ураза-байрам: Это праздник не только последователей ислама
#ураза-байрам #Марат Хуснуллин #поздравления
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
К мигрантам – с умом и адаптацией, Черноморская инициатива и спецназ Татарстана

К мигрантам – с умом и адаптацией, Черноморская инициатива и спецназ Татарстана

29 марта 2025
Минниханов поручил обеспечить безопасность во время Ураза-байрама

Минниханов поручил обеспечить безопасность во время Ураза-байрама

29 марта 2025