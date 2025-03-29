Минниханов про Ураза-байрам: Пусть этот праздник дарует нам радость духовного обновления

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис РТ Рустам Минниханов поздравил всех татарстанцев с окончанием поста и благословенным праздником Ид аль-Фитр – Ураза-байрам.

«Весь священный месяц Рамазан был наполнен для мусульман благодарными молитвами, добрыми делами и милосердными поступками. В многовековых традициях праздника Ураза-байрам нашли свое отражение преемственность поколений, стремление нашего народа к вечным идеалам добра и справедливости. Продолжая и приумножая благочестивые дела предков, мы последовательно укрепляем единство мусульманской уммы на основе традиционных ценностей, развиваем и совершенствуем межнациональное и межрелигиозное сотрудничество», – сказал Минниханов.

Руководитель республики добавил, что в судьбоносное для Отчизны время мусульмане плечом к плечу с представителями других народов и религий встали на защиту Родины.

«Пусть вознесенные в месяц Рамадан молитвы о победе, выздоровлении раненых и об упокоении душ погибших бойцов будут приняты Всевышним», – пожелал Раис РТ.

Он подчеркнул, что в последнее время в жизни мусульман республики произошел целый ряд важных событий, которые по праву вошли в историческую летопись республики.

«Год за годом столица Татарстана становится центром притяжения мусульман со всей России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Подтверждением достижений республики стало и то, что Казань удостоена высокой чести быть Культурной столицей исламского мира в 2026 году.

Высокие устремления и каждодневные дела мусульман Татарстана в полной мере соответствуют тому динамичному созидательному ритму, в котором живет сегодня наша многонациональная республика», – отметил Минниханов.

Он также добавил, что сегодня верующие собираются на совместную молитву и устраивают щедрые праздничные застолья.

«Пусть же этот прекрасный праздник дарует всем нам радость духовного обновления, единства и созидательного труда. Желаю вам мира, счастья, добра и благополучия!» – сказал Минниханов.