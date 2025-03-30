В Ураза-байрам в Казани прошла передача посоха Шигабутдина Марджани муфтию РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В честь праздника Ураза-байрам в отреставрированной мечети «Марджани» состоялись торжества.

Как сообщила пресс-служба ДУМ РТ, в рамках многолетнего сотрудничества Нацмузея республики с Духовным Управлением Мусульман Татарстана и по обращению Камиля хазрата Самигуллина организовали значимый проект, который позволил обратить внимание верующих на историческую значимость богословского и мемориального наследия выдающегося татарского ученого-богослова Шигабутдина Марджани, служившего в данной мечети в 1850 – 1889 годах, которая названа его именем.

Проект включил и временную передачу посоха Шигабутдина Марджани на время проповеди муфтию Камилю хазрату Самигуллину. Также муфтий прочитал гает-вагаз с посохом Марджани в руках.

Фото: © ДУМ РТ

Посох принадлежал татарскому мусульманскому богослову, просветителю, историку Шигабутдину Марджани (1818 – 1889). Посох для проповеди в виде деревянной резной трости с круглой головкой и железным стержнем на конце. Его сохранила и передала в музей в 1945 году внучка Ш. Марджани Зайнап Апанаева.

Марджани является автором более 30 сочинений на арабском, татарском и персидском языках. Наиболее значительны его труды по истории ислама и ханафитскому праву. Самое известное сочинение – «Мустафад аль-ахбар фи ахваль Казан ва Булгар» («Кладезь сведений о делах Казани и Булгара», кн. 1 – 2, 1885 – 1900 годы) представляет собой первый опыт написания национальной истории татар.

Фото: © ДУМ РТ

Ранее Минниханов уже поздравил всех татарстанцев с Ураза-байрам.