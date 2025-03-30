Муфтий Таджуддин о значении Ураза-байрам: Это праздник не только последователей ислама

Верховный муфтий России, глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин назвал Уразу-байрам (Ид-аль-Фитр) всеобщим праздником, а не только последователей ислама. По его словам, Ид-аль-Фитр является праздником мира, добра и истинного поклонения Всевышнему, пишет РИА Новости.

«Это всеобщий праздник, а не только последователей ислама. Это праздник мира, добрососедства, проявления самых лучших человеческих качеств и поклонения Единому Богу», – сказал он.

Таджуддин также добавил, что прошедший месяц поста стал знаменательным не только для мусульман, но и всего мира. Он напомнил, что именно в Рамадан на священных землях Саудовской Аравии прошли первые непростые переговоры России и США. Такое событие, по словам муфтия, говорит о том, что Всевышний в Рамадан призывает все человечество задуматься, прийти к миру, забыть про зло и непонимание.

«Мы вступаем в Ураза-байрам, будучи уверенными в дальнейшей стабилизации политической ситуации во всем мире», – подчеркнул глава ЦДУМ.

Еще муфтий призвал не осуждать тех, кто не смог держать пост из-за ряда причин. По его мнению, таких людей необходимо поддержать в стремлении к выполнению религиозных норм и правил.

Говоря про угощения в Уразу-байрам, Таджуддин отметил, что в этот праздник не только угощают родных и близких, но проявляют внимание ко всем людям. Так, накануне праздника он пообщался с пожилой женщиной, которая, помолившись в мечети, пошла к реке кормить птиц.

В завершении он пожелал всем мира, счастья и милости Всевышнего.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, – исламский праздник, который отмечают в честь окончания поста в месяц Рамадан. В 2025 году Ураза-байрам отмечается 30 марта.

Ранее с этим праздником поздравил и Раис РТ (руководитель республики) Рустам Минниханов.