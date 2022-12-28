Глава МЧС России пообещал четырехлетнему казанцу полет на вертолете

Глава МЧС России Александр Куренков в рамках акции «Елка желаний» пообещал исполнить мечту четырехлетнего жителя Казани Яна Васильева, который попросил подарить ему полет на вертолете.

«Дорогой Ян, твоя мечта обязательно сбудется», – сказал Куренков в эфире телеканала «Россия 24». Также он снял с елки открытку с желанием Юрия Семкина из Смоленска, который мечтает побывать в пожарной части. Оба желания он пообещал исполнить.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который также присоединился к акции, исполнит заветную мечту 13-летнего Адама Гамаля Абдель Хамида из Ижевска встретиться с игроками казанского баскетбольного клуба УНИКС, сообщала пресс-служба Кабмина.

Напомним, присоединился к торжеству добра и Президент РТ Рустам Минниханов – 21 декабря в Татарстане он выбрал две открытки с новогодними пожеланиями детей, а потом во время поездки в Москву 22 декабря — три елочных шара. Кроме того, участником акции стал и первый Президент РТ – Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

Благотворительный проект «Елка желаний» был инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2018 году. Благодаря этой инициативе, дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята из малообеспеченных семей и дети-сироты получили возможность осуществить свои новогодние мечты. Сам российский лидер в этом году также традиционно принял участие в акции.