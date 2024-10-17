Хуснуллин назвал Татарстан в числе регионов — лидеров по исполнению нацпроектов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан входит в число регионов — лидеров по выполнению показателей национальных проектов и федеральных программ. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает пресс-служба Правительства России.

Среди регионов-лидеров заместитель Председателя Правительства России также упомянул Воронежскую, Костромскую, Курскую, Московскую, Нижегородскую, Оренбургскую и Пензенскую области, республики Адыгея, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания, Чечня и Чувашия.

В ходе заседания Хуснуллин также напомнил, что в этом году завершается реализация нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». В связи с этим он обратил внимание на необходимость достижения поставленных целей в полном объеме. Подготовка нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», по его словам, близится к концу.

«До конца года у нас осталось менее трех месяцев. Как правило, именно на них приходится основной объем ввода объектов, поэтому прошу региональные команды ускорить темпы работ и успешно завершить все запланированные проекты и задачи», — подчеркнул вице-премьер РФ.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. На финансирование обновленных нацпроектов в госбюджете на 2025-й предусмотрели 5,7 трлн рублей.