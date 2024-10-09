На реализацию нацпроектов в Татарстане выделено более 60% от запланированного

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За девять месяцев 2024 года в Татарстане на исполнение национальных проектов было выделено 21,6 млрд рублей, или 61,5% от запланированного. В основном средства перечислены по десяти из 14 нацпроектов, сообщает пресс-служба Минфина РТ.

В частности, на реализацию нацпроекта «Производительность труда» выделено 94,0 млн рублей (100% от плана), нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 511,6 млн рублей (96,2%), а нацпроекта «Образование» — 3,1 млрд рублей (77,9%).

На исполнение нацпроекта «Культура» перечислено 370,6 млн рублей (76,5%), нацпроекта «Здравоохранение» — 2,7 млрд рублей (73,3%), нацпроекта «Жилье и городская среда» — 1,4 млрд рублей (69,4%), а нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — 5,1 млрд рублей (60,8%).

Затраты на нацпроект «Экология» достигли 3,0 млрд рублей (59,3%), на нацпроект «Международная кооперация и экспорт» — 110,5 млн рублей (55,3%), на нацпроект «Демография» — 1,4 млрд рублей (52,7%).

Всего в этом году на реализацию национальных проектов в бюджете Татарстана предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 35,2 млрд рублей. Речь идет о 19,7 млрд рублей за счет федерального бюджета и 15,5 млрд рублей за счет бюджета республиканского.

При этом расходы федерального бюджета на национальные проекты по предварительным данным на 1 октября составили 2 трлн 192,8 млрд рублей, или 69,5% от плана, о чем сообщал «Татар-информ».

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. На финансирование обновленных нацпроектов в госбюджете на 2025-й предусмотрели 5,7 трлн рублей.