Татарстан вошел в топ-5 регионов РФ по упоминаемости в СМИ нацпроектов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Республика Татарстан вошла в топ-5 регионов России по упоминаемости в средствах массовой информации за август в контексте национальных проектов. Такие данные приводит «Медиалогия».

Медиаиндекс республики составил 42 505,7 балла. В топ-5 также вошли Подмосковье, Москва, Башкортостан и Краснодарский край.

В настоящее время в Татарстане реализуются все 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство» и др.

Кроме того, «Татар-информ» возглавляет республиканский рейтинг по цитируемости.

Ранее сообщалось, что Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по наполнению регистра муниципальных актов.