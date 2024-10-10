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Татарстан вошел в топ-5 регионов РФ по упоминаемости в СМИ нацпроектов
Республика Татарстан вошла в топ-5 регионов России по упоминаемости в средствах массовой информации за август в контексте национальных проектов. Такие данные приводит «Медиалогия».
Медиаиндекс республики составил 42 505,7 балла. В топ-5 также вошли Подмосковье, Москва, Башкортостан и Краснодарский край.
В настоящее время в Татарстане реализуются все 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство» и др.
Кроме того, «Татар-информ» возглавляет республиканский рейтинг по цитируемости.
Ранее сообщалось, что Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по наполнению регистра муниципальных актов.
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