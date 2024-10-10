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Общество 10 октября 2024 09:44

Татарстан вошел в топ-5 регионов РФ по упоминаемости в СМИ нацпроектов

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Татарстан вошел в топ-5 регионов РФ по упоминаемости в СМИ нацпроектов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Республика Татарстан вошла в топ-5 регионов России по упоминаемости в средствах массовой информации за август в контексте национальных проектов. Такие данные приводит «Медиалогия».

Медиаиндекс республики составил 42 505,7 балла. В топ-5 также вошли Подмосковье, Москва, Башкортостан и Краснодарский край.

В настоящее время в Татарстане реализуются все 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство» и др.

Кроме того, «Татар-информ» возглавляет республиканский рейтинг по цитируемости.

Ранее сообщалось, что Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по наполнению регистра муниципальных актов.

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