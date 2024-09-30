На финансирование новых нацпроектов в госбюджете на 2025-й предусмотрели 5,7 трлн рублей

Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов направлен на реализацию национальных целей развития. На мероприятия нацпроектов предусматривается более 40 трлн рублей средств федерального бюджета в течение 6 лет. По сравнению с действующими в 2019-2024 гг. нацпроектами финансирование в части федерального бюджета увеличено практически в 2 раза. В бюджетной трехлетке на финансирование новых нацпроектов предусмотрено в 2025-2027 гг. 5,7 трлн рублей, 6,2 трлн рублей и 6,3 трлн рублей, соответственно.

Как сообщается на сайте Минфина России, ключевыми приоритетами подготовленного Правительством бюджета являются выполнение всех социальных обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, обеспечение технологического суверенитета.

Социальная политика

Проектом бюджета предусматривается безусловное выполнение социальных обязательств. На раздел «Социальная политика» в проекте бюджета заложено в 2025 году – 6,4 трлн рублей, в 2026 году – 7,19 трлн рублей, в 2027 году – 7,24 трлн рублей.

С 2025 года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров.

Особое внимание государством уделяется адресной помощи семьям с детьми, в рамках которой по поручению Президента выстроена целостная система поддержки семей с детьми с охватом всех нуждающихся: начиная от беременности матери до достижения ребенком 17 лет охвачено 10 млн человек. На выплату единого пособия в федеральном бюджете предусмотрено более 4,0 трлн рублей на 2025-2027 годы.

Меры социальной поддержки предоставляются по единому стандарту на всей территории страны с использованием механизма «Социального казначейства».

Около 1,7 трлн рублей предусмотрено с учетом продления программы материнского капитала до 2030 года. В том числе учтена выплата остатка средств маткапитала если он составляет не более 10 тыс. рублей.

Более 1,7 трлн рублей заложено на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Это включает субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми (до 1,5 трлн рублей), а также единовременные выплаты (450 тыс. рублей) многодетным семьям (с 3-мя и более детьми) на частичное погашение ипотеки (296,8 млрд рублей).

Кроме того, в бюджете предусмотрено:

Более 80,0 млрд рублей на развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе.

37,5 млрд. руб. на поддержку региональных демографических программ по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года был ниже среднероссийского.

Более 130 млрд рублей на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта, в рамках которой гражданам помогают реализовать трудовой потенциал и создать устойчивый источник дохода. Средства заложены с учетом расширения охвата получателей.

Около 40,0 млрд. рублей на поддержку Фонда «Защитники Отечества».

Расширение перечня субъектов в которых проводится программа комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

Образование

Проектом федерального бюджета предусмотрено финансирование по разделу «Образование»: в 2025 году – 1,57 трлн рублей, в 2026 году – 1,68 трлн рублей, в 2027 году – 1,75 трлн рублей.

В том числе средства пойдут на:

Бесплатное горячее питание всем обучающимся 1-4 классов. На эти цели в ФЗ о бюджете предусмотрено в трехлетку 214,92 млрд. В 2024 г. обеспечено питанием более 7 млн обучающихся 1-4 классов.

Финансирование адресного строительства 150 школ к 2030 году в населенных пунктах с потребностью целевого развития образовательной инфраструктуры – около 115 млрд рублей за 3 года;

22,5 млрд рублей заложено на строительство не менее 100 детских садов к 2030 году;

92,3 млрд рублей заложено на строительство школ;

На капитальный ремонт школ: к ежегодным «базовым» ресурсам в объеме 60,0 млрд рублей дополнительно добавляется еще по 15,0 млрд рублей ежегодно.

На ремонт детских садов предусмотрено более 40,0 млрд рублей за 2025-2027 годы;

На оснащение и ремонт техникумов за три года – почти 50,0 млрд рублей;

На создание кампусов мирового уровня в 2025-2027 годах предусмотрено более 140 млрд рублей. В результате будут созданы кампусы, отобранные в рамках 1-ой волны отбора (в г. Калининграде, г. Екатеринбурге, г. Новосибирске, г.Нижнем Новгороде, г.Уфе, г.Челябинске, г.Томске), а также начнется реализация кампусов, отобранных по итогам 2-ой волны. Цель - создание в общем итоге к 2030 году не менее 25 кампусов.

Здравоохранение

На здравоохранение в 2025 году предусмотрено - 1,86 трлн рублей, в 2026 году – 1,86 трлн рублей, в 2027 году - 1,91 трлн рублей.

В 2025-2027 годы продолжится финансовое обеспечение:

- оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;

- федеральных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с гепатитом – базовые ассигнования составят 77,4 млрд рублей.

Будет увеличено финансирование Фонда «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. За три года планируется выделить более 687 млрд рублей: в 2025 г. – 202,7 млрд руб., в 2026 г. – 231,8 млрд руб., в 2027 г. 253,4 млрд руб.

В трёхлетке продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц, создана система дистанционного мониторинга здоровья, новые объекты в системе здравоохранения.

Технологическое лидерство

Проектом бюджета предусмотрен ряд мер, нацеленных на развитие экономики. В частности, с 2025 года вводится федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ), который позволит компаниям уменьшить налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет, на расходы на создание, приобретение и модернизацию основных средств и нематериальных активов. Это позволит компаниям получить возмещение части инвестиционных затрат на дальнейшее развитие производства.

Особое внимание в проекте бюджета уделено финансированию мероприятий по достижению технологического лидерства. На эти цели на будущую трехлетку предусмотрено в совокупном объеме порядка 6,091 трлн рублей, в том числе в 2025 г. – 1,646 трлн рублей, в 2026 г. – 2,101 трлн рублей, в 2027 г. – 2,343 трлн рублей. Средства будут направлены также на исполнение Послания Президента РФ и стимулирование развития приоритетных отраслей, в том числе:

- 678,7 млрд рублей на НПТЛ «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»;

- 234,4 млрд рублей на НПТЛ «Станки»;

- 55,6 млрд рублей на НПТЛ «Новые материалы и химия»;

- 112,1 млрд рублей на НПТЛ «Беспилотные авиационные системы»;

- 46,9 млрд рублей на НПТЛ «Новые атомные и энергетические технологии»;

- 3 749,7 млрд рублей на развитие автомобилестроения, с/х- и специализированного машиностроения;

- 175,3 млрд рублей на развитие радио- и микроэлектроники.

Продолжится реализация программ льготного автокредитования, льготного лизинга, субсидирования техники на газомоторное топливо.

Транспорт и инфраструктура

На госпрограмму «Развитие транспортной системы» предусмотрено 4,8 трлн рублей (2025 – 1 487 млрд; 2026 – 1 668 млрд; 2027 – 1 682 млрд рублей).

Значительные ассигнования будут направлены на обеспечение дорожной деятельности: более 2,8 трлн рублей за 2025-2027 годы, на развитие транспорта, включая реализацию инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта

166 млрд рублей на три года заложено на развитие опорной сети аэродромов по Посланию Президента в рамках нового нацпроекта «Транспорт». В рамках формируемого федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» рассматривается вопрос реализации в период 2025-2030 годов мероприятий по реконструкции и строительству не менее 77 аэродромов.

На нацпроект «Беспилотные авиационные системы» на три года запланировано свыше 112 млрд рублей: в 2025 г. – 27,8 млрд рублей, в 2026 г. – 43,7 млрд рублей, в 2027 г. – 40,5 млрд рублей.

Продолжится реализация программ формирования современной городской среды (105 млрд рублей) и комплексного развития сельских территорий (более 77 млрд рублей за 3 года);

«Со следующего года начинаем программу модернизации коммунальной инфраструктуры – за три года на эти мероприятия из федерального бюджета будет направлено 180 млрд рублей. Кроме того, на восстановление объектов коммунальной и жилищной инфраструктуры в новых регионах будет предоставлено 152 млрд рублей», – говорится в сообщении Минфина РФ.

- 154 млрд рублей – предлагается направить на ликвидацию аварийного жилищного фонда;

- Более 1,3 трлн рублей – на реализацию дополнительных программ льготной ипотеки (финансирование принятых обязательств по программе льготной ипотеки + ипотека для IT-специалистов; дальневосточная и арктическая ипотека; сельская ипотека) в целях улучшения жилищных условий граждан.

Поддержка регионов

Законопроектом о бюджете предусмотрена финансовая поддержка регионов. На эти цели будет направлено 3,3 трлн рублей ежегодно (2025г - 3,26 трлн, 2026г - 3,29 трлн, 2027 - 3,32 трлн), в том числе на реализацию национальных проектов – около 1 трлн рублей в год.

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжат предоставлять регионам бюджетные кредиты на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе в 2025 году в объеме до 250 млрд рублей и в 2026-2027 гг. до 150 млрд рублей ежегодно.

Кроме того, в соответствии с Посланием Президента предусматривается списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам (порядка 650 млрд рублей в трехлетке, 1,1 трлн рублей за 2025-2029 гг.) при условии целевого направления высвобождающихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций. После списания задолженности по бюджетным кредитам объем накопленного на начало 2024 года государственного долга регионов к 2030 году сократится на 36% и составит 14% к налоговым и неналоговым доходам бюджетов регионов.