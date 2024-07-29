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Хуснуллин: Количество поездок по трассе М12 достигло 15 миллионов
Количество поездок по платной трассе М12 «Восток» с момента ее открытия 21 декабря прошлого, 2023 года достигло 15 млн. . Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канеле.
«<...> водители продолжают активно пользоваться открытым участком М12 между Москвой и Казанью. С момента запуска движения там проехали уже 15 млн раз», — отметил заместитель Председателя Правительства России.
По словам Хуснуллина, это лишний раз доказывает, что магистраль востребована, а ее продление до Екатеринбурга и дальше на восток окажет хороший эффект на развитие регионов.
Вице-премьер также заметил, что строительство трассы продолжается и что ключевым участком продления станет дорога Дюртюли — Ачит.
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