Хуснуллин: Количество поездок по трассе М12 достигло 15 миллионов

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Количество поездок по платной трассе М12 «Восток» с момента ее открытия 21 декабря прошлого, 2023 года достигло 15 млн. . Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канеле.

«<...> водители продолжают активно пользоваться открытым участком М12 между Москвой и Казанью. С момента запуска движения там проехали уже 15 млн раз», — отметил заместитель Председателя Правительства России.

По словам Хуснуллина, это лишний раз доказывает, что магистраль востребована, а ее продление до Екатеринбурга и дальше на восток окажет хороший эффект на развитие регионов.

Вице-премьер также заметил, что строительство трассы продолжается и что ключевым участком продления станет дорога Дюртюли — Ачит.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени должна составить около 1961 километра. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря 2023 года по видеосвязи открыл участок трассы от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».