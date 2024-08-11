Хуснуллин: День строителя — праздник каждого, кто ремонтировал квартиру

День строителя — это праздник для всех, кому приходилось ремонтировать квартиру, строить дом или дачу. Об этом, поздравляя специалистов отрасли и всех, кто знаком с этой профессией, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.



Он отметил, что стройка преображает населенные пункты страны, повышает комфорт и качество жизни людей.

«И, конечно, спасибо всем строителям. Своими руками вы вносите огромный вклад в развитие нашей страны, строите ее будущее. Перед нами сегодня стоят амбициозные задачи на годы вперед, так что можете быть уверены, что работа будет и ее будет много!» — написал он в своем телеграм-канале.

Отдельно вице-премьер поблагодарил за внимание к отрасли Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Михаила Мишустина.

Напомним, что деятельность Марата Хуснуллина в Правительстве в том числе связана с созданием комфортной и безопасной среды для населения: строительством жилья, дорог, реконструкцией объектов водоснабжения – и другими вопросами стройотрасли. С 2001 по 2010 год политик был министром строительства, архитектуры и коммунального хозяйства Татарстана