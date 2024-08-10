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Минниханов: Сфера строительства имеет огромное значение для развития Татарстана
Строительная сфера имеет огромное значение для развития экономики и социальной сферы, сказал об этом на республиканском совещании в Доме Правительства Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов.
Он напомнил, что завтра работники и ветераны строительной сферы будут отмечать профессиональный праздник. В настоящее время в этой отрасли трудятся порядка 86 тыс. человек.
Минниханов отметил огромный вклад строителей в развитие региона: последние три года в РТ сдается более 3 млн кв. метров жилья. Ведется большая работа по строительству и ремонту социальных объектов – свыше 4 тыс. объектов каждый год. Помимо этого, татарстанские строители трудятся и в новых российских регионах.
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