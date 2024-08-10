Минниханов: Сфера строительства имеет огромное значение для развития Татарстана

Строительная сфера имеет огромное значение для развития экономики и социальной сферы, сказал об этом на республиканском совещании в Доме Правительства Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов.

Он напомнил, что завтра работники и ветераны строительной сферы будут отмечать профессиональный праздник. В настоящее время в этой отрасли трудятся порядка 86 тыс. человек.

Минниханов отметил огромный вклад строителей в развитие региона: последние три года в РТ сдается более 3 млн кв. метров жилья. Ведется большая работа по строительству и ремонту социальных объектов – свыше 4 тыс. объектов каждый год. Помимо этого, татарстанские строители трудятся и в новых российских регионах.