Мишустин уточнил сферы работы вице-премьеров в достижении наццелей до 2036 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин определил области работы своих заместителей, касающиеся достижения ключевых национальных целей до 2036 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Так, цель достигнуть технологического лидерства будет курировать первый вице-премьер Денис Мантуров. Под его руководством будет вестись работа по разработке средств автоматизации и производства, новых материалов, а также различных перспективных технологий. Деятельность остальных вице-премьеров тоже будет связана с этой целью, однако только в рамках своих сфер компетенций.

Так, работа Татьяны Голиковой будет связана со сбережением здоровья россиян, в том числе новыми национальными проектами «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», Дмитрия Патрушева — с продовольственной безопасностью, Виталия Савельева — с беспилотными авиасистемами, Александра Новака — новинками в области энергетики, Дмитрия Григоренко — с цифровой трансформацией и ИИ.

Сфера деятельности Марата Хуснуллина связана с созданием комфортной и безопасной среды для населения. Это в том числе строительство жилья площадью не менее 33 «квадратов» на человека. С 2030 до 2036 года этот показатель должен вырасти до 38 квадратных метров. Жилищный фонд России должен быть обновлен на 20% либо более в сравнении с показателями 2019 года. Кроме того, Хуснуллин будет курировать работу по сокращению аварийного жилья, повышению доступности новостроек, возведению и реконструкции объектов водоснабжения, обновлению подвижного состава общественного транспорта.

Экологическое благополучие населения будет достигаться под кураторством вице-премьера Дмитрия Патрушева. В частности, для достижения национальных целей планируется увеличить объемы сортировки ТКО до 100% и снизить долю захоронения таких отходов до 50% либо менее. При этом четверть отходов производства и потребления должна быть вовлечена в хозяйственный оборот как вторсырье.

Напомним, что ключевые национальные цели развития должны быть выполнены в срок до 2030-2036 годов. Они поставлены Президентом России Владимиром Путиным.