Не БРИКСом единым: топ-10 строек Татарстана прямо сейчас

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В обзоре не представлены такие «мелочи», как работы по программе общественных пространств (в этом году это 64 парка по всей республике с финансированием в 2,3 млрд рублей) или строительство второй ветки Казанского метрополитена, где, как сказал на рабочем обходе стройки в феврале этого года Рустам Минниханов, рабочие и инженеры показывают высший пилотаж. Конечно, для жителей Казани и других городов республики это вовсе не мелочи, а важные составляющие достойной жизни.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-инофрм»

1. Рекорды жилищного строительства

В 2023 году в Татарстане построили рекордные 3,4 млн квадратных метров жилья. В этом году, по заверению министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, будет не меньше. В немалой степени рекордные показатели обеспечивают сами жители республики, возводящие в рамках ИЖС около половины строящегося жилья.

Напомним, что еще 20 лет назад заветной планкой жилищного строительства в РТ был 1 миллион «квадратов» в год.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

2. Мост на Каме в рамках обхода Нижнекамска и Набережных Челнов

Уже в этом году, то есть с опережением графика почти на год, планируют закончить строительство ключевого элемента обхода Набережных Челнов и Нижнекамска – моста через Каму, который облегчит проезд по крайне загруженной плотине Нижнекамской ГЭС.

8 августа здесь завершилась надвижка пролетного строения моста – таким образом, два берега Камы соединились не только рядом с Челнами, но и у Нижнекамска.

Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

3. Новое здание театра Камала на берегу озера Нижний Кабан в Казани

Объект актуальной мировой архитектуры «большой формы», которого Казани, признаем, не хватало. Идея — от японского бюро Kengo Kuma, рабочий проект и содержание — от московского бюро Wowhaus и мастерской казанского архитектора Германа Бакулина.

Строительство должно закончиться в этом году.

Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

4. Детский парк на левом берегу Казанки в Казани

В соответствии с поручением Раиса Татарстана парк должен открыться для посетителей уже в День республики 30 августа. Айзатуллин обещает, что это будет «самый лучший детский парк» — возможно, не только в республике.

Фото: aeroproject.ru

5. Перрон Международного аэропорта «Казань» имени Г. Тукая

Один из проектов, возведение которого увязано с октябрьским саммитом БРИКС, но является по большому счету инвестицией в будущее. Чтобы обеспечить беспрепятственное прибытие участников саммита, строится перрон для самолетов за 7,5 млрд рублей (паритетное финансирование из федерального и республиканского бюджетов). Как отмечал на коллегии Миндортранса Татарстана в феврале этого года заместитель министра транспорта РФ Василий Десятков, это «вопрос престижа государства».

В конце июля проект реконструкции перрона был одобрен Главгосэкспертизой.

После саммита реконструкция инфраструктуры аэропорта продолжится — здесь будет построен новый терминал с пропускной способностью 4 млн пассажиров в год.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

6. Гостиничный комплекс у моста «Миллениум» в Казани

Еще один объект октябрьского назначения — две высотные гостиницы и восемь апарт-отелей для размещения гостей саммита БРИКС. Еще в конце мая будущая 16-этажная башня выглядела вот так (см. выше). К середине августа возведено уже 14 этажей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

7. Объекты образования

В этом году в Татарстане будет построено сразу 11 крупных объектов образования — 8 новых школ и 3 дополнительных учебных корпуса. Они будут возведены в Казани, Пестречинском районе (в Куюках) и Кукморе. Кроме того, будет построено 10 детских садов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

8. Программа «Наш двор»

Программа уже не новая, но все еще актуальная. В этом году в ее рамках будут облагорожены 833 двора на 10 млрд рублей в 32 районах Татарстана.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

9. Коммунальная инфраструктура для будущих жилищных проектов Казанской агломерации

Строятся магистральные сети водопровода и канализации, насосные станции для создания задела строительства жилья в Казанской агломерации в лаишевском и зеленодольском направлениях. Соответствующий мастер-план был разработан Институтом пространственного планирования РТ. В дальнейшем планируется подготовка аналогичного плана для Камской и Альметьевской агломераций.

Фото пресс-службы ОЭЗ «Алабуга»

10. Логистический комплекс имени Дэн Сяопина в ОЭЗ «Алабуга»

Логохаб площадью 65 гектаров (для сравнения: площадь Казанского Кремля — 13 га) и мощностью 100 тыс. контейнеров в год должен закольцевать логистические потоки между Китаем и Приволжским федеральным округом. По итогам первого полугодия 2024 года его строительство завершено на 54%. Благодаря километровой длине контейнерной площадки терминала погрузка и разгрузка контейнерного поезда будет осуществляться здесь без дополнительных маневровых работ.