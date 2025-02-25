Художники объединения «Мост» представят в Казани выставку «Вместе целая страна»

Фото предоставлено ГМИИ РТ

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана 27 февраля откроется отчетная выставка экспериментальной мастерской «Мост» Творческого союза художников России по Татарстану. Проект получил название «Я, ты, он, она – вместе целая страна» по строчкам из известной песни «Родина моя» Давида Тухманова на стихи Роберта Рождественского.

Выставку составят более 40 работ – живопись, графика, фотография, декоративно-прикладное искусство. Это пейзажи, портреты, натюрморты, исторические и бытовые, религиозные и мифологические композиции, которые заполнят VR-зал галереи. По идее автора проекта, председателя Творческого союза художников России по Татарстану и руководителя экспериментальной творческой мастерской «Мост» Ильгизара Самакаева, к участию в выставке были приглашены художники разных поколений. Каждый из них по-своему раскроет темы Родины, семьи, единения разных народов и поколений.

«В большинстве своем работы созданы специально для проекта. Так что посетители увидят их впервые. Но есть и более ранние – например, те, что экспонируют Александр Новиков или Анвар Сайфутдинов», – рассказала «Татар-инфому» искусствовед, сокуратор проекта Ольга Улемнова.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

На выставке также можно будет увидеть произведения Ильгизара и Марины Самакаевых, Александра Лопаткина, Анатолия Егорова, Равиля Загидуллина, Виталия Скобеева, Ирины Антоновой, Владимира Акимова, Любови Магиной, Владислава Баранова, Веры Карасевой. А еще – Екатерины Манько, Полины Илюшкиной, Ильгиза Кабирова, Романа Жучкова, Эльвиры Сагдиевой, Андрея Махинина и других.

Выставка «Я, ты, он, она – вместе целая страна» будет работать до 27 марта.