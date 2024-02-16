От Петра в чайках до Жанны Д'Арк: Казань открыла первую выставку чудо-керамики Махинина

«Все девушки любят летчиков», «Своя ноша не тянет», «Праздник Авдотьи Свистуньи в Малой Бугульме», «Петр в чайках или привет Петербургу», «А Семён Семёнович опять молодую завел», «Вот и 17 (Пчелы поналетели)» и даже «Жанна Д'Арк – Орлеанская дева»… Около 70 произведений из керамики (панно и скульптур) с подобными по-доброму шутливыми названиями и сюжетами увидят посетители галереи «Хазинэ» на новой поистине необычной, но в то же время понятной и приятной каждому выставке.

"Вот и 17 (Пчелы налетели)", Андрей Махинин. Фото: © Михаил Захаров/ "Татар-информ"

Создаёт их в течение уже лет тридцати художник-керамист Андрей Махинин. Тем не менее в Казани, в родном Татарстане, персональная выставка мастера проходит впервые. Работы для нее художник отобрал, объединив названием «В ожидании праздника». А в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Андрей Махинин признался, что очень хотел выставку именно в Национальной художественной галерее «Хазинэ» (это подразделение Музея ИЗО Татарстана, напомним, находится на территории музея-заповедника «Казанский Кремль»).

«Мы все состоим из маленьких счастий и маленьких ожиданий, не больших глобальных, а маленьких. Кто-то заболел – выздоровел. У кого-то ребенок получил хорошую оценку в школе... Из этих маленьких радостей состоит вся наша жизнь. И когда эти маленькие ожидания сбываются, в этом и есть кусочек счастья. А плюс когда тебя окружают хорошие, симпатичные люди, которые, самое главное, с добром друг к другу относятся, мир будет светлым, радостным, приятным. Он будет развиваться, несмотря на все сложности, он все равно будет прекрасным. Я делаю работы про вас, про нас – может, глуповатых, может, наивных, все равно все мы добрые, хорошие и надежные», – обратился к первым посетителям выставки на вернисаже Андрей Махинин.

Художник представил гостям свою супругу, подчеркнув, что именно она – его муза, и поблагодарил ее за это. Обрёл музу Андрей Махинин, когда учился уже после Рижского художественного училища на филолога в Казанском университете. Русский язык и литературу, уже имея специальность «художественная керамика и мозаика», Андрей Махинин преподавал в школе 15 лет. Тогда же постепенно начал создавать своих персонажей из керамики.

Фото: © Михаил Захаров/ "Татар-информ"

«Мастерская была в кабинете трудов, в подвале у меня печь стояла, про которую директор вообще не знала. Какое-то время я арендовал мастерскую, но туда отдельно неудобно добираться. Сейчас у меня мастерская в Институте культуры, где мы со студентами работаем. Одна из задач художника – найти свою творческую манеру, свой язык. Встать в сторонку от общего числа художников, чтобы не сливаться со всеми. До какого-то времени керамика выполняла утилитарную функцию в большей степени. Тенденция конца ХХ – начала XXI века – керамика стала материалом для самовыражения. И для меня керамика – это средство самовыражения в большей степени», – рассказал обозревателю информагентства Андрей Махинин.

Керамических творений, как примерно оценил собеседник, создано им несколько сотен. Каждое требует не меньше месяца на изготовление, но поскольку выполняется поэтапно, за месяц можно сделать все же не одну, а несколько работ.

«Одно дело эскиз, а потом ты уже должен форму сделать. Сохнуть должна неделю, не меньше. Инженерная мысль для работы с керамикой должна присутствовать. Есть, например, такая особенность: стенка каждого предмета должна быть толщиной с прижатый мизинчик. Если толщину увеличить, она просто лопнет в печи. Глину использую разную, из отечественных больше нижегородскую – дивеевскую. И природную использую. Ещё нужно обладать художественным мышлением, плюс освоить технологию. Это все обжигается при высокой температуре больше 1000 градусов, глазури, обжиги, сочетания – в химии тоже надо элементарные вещи понимать. В керамике много составляющих, поэтому многим она кажется слишком хлопотным делом. Но после обжига ты всегда открываешь печь с мыслью: «Ну как получилось?» Иногда даже лучше, чем ты ожидал, а иногда немного и не то», – пояснил керамист.

Фото: © Михаил Захаров/ "Татар-информ"

Прервала рассказ художника одна из первых гостей выставки. Желание выразить свой восторг и поблагодарить за творчество побороли табу вклиниваться в разговор.

«Просто бесподобно! Я впервые вижу что-то такое! Это фантастика!» – обратилась она к Андрею Махинину.

Свои работы художник выполняет в цвете, а ещё, как отмечают специалисты, в лубочной эстетике простоты.

«Все эти керамические работы вроде ненавязчивые, простые, но в них есть твоя душа, твое отношение к миру. Через этот мир и мы воспринимаем нашу жизнь. Все в этих работах слегка утрированно, но это и здорово. Ты нашел свое очень интересное понимание керамики, и это здорово, потому что это непросто. И этот твой стиль, твой рисунок легко воспринимаются смотрящими. Все это еще и в цвете – то есть это и живопись одновременно, и скульптура, и графика. Ты все это соединил и получил свое – здорово!» – отметил председатель Творческого союза художников России в РТ Ильгизар Самакаев.

Фото: © Михаил Захаров/ "Татар-информ"

Коллега художника, профессор Института культуры и искусств Павел Терехов, взяв слово, подчеркнул, что такое «радостное, оптимистическое» искусство очень нужно сегодня людям.

«Чтобы мы вздохнули, порадовались за человека, который имеет такой талант и который может объединить так много людей», – сказала Терехов.

Создать утопию или апокалипсис – такой выбор, обратила внимание ещё одна коллега керамиста Алла Яныкина, стоит перед современными художниками. Андрей Махинин, по ее ощущениям, создаёт идеальную модель Вселенной вне времени и пространства.

Фото: © Михаил Захаров/ "Татар-информ"

«Она показывает нам совершенство общества, которое умеет наслаждаться тем, что у него есть, стремиться к лучшему и считать, что оно достойно лучшего. Я знакома с Андреем Махининым давно, а на этой выставке я поняла, что он не просто творец, а мастер, и мастер с большой буквы», – акцентировала Яныкина.

Керамических мастерских в Казани за последние года четыре, по словам автора выставки, открылось достаточного много. Правда, они больше учебные. Профессиональных художников-керамистов в республике пять-шесть. В их числе Андрей Махинин назвал художника-монументалиста, народного художника Республики Узбекистан Озада Хабибуллина (его работы украшают станции метро), Нину Кузьминых.

Обучиться на профессионального керамиста можно в Казанском государственном институте культуры, где и преподает художественную керамику и другие дисциплины Андрей Махинин.

Фото: © Михаил Захаров/ "Татар-информ"

«Набираем раз в четыре года группы человек по 7-8. А керамистов много и не нужно. Но при этом нужно, чтобы они все были трудоустроены в будущем», – пояснил мастер.

Выставку керамики Андрея Махинина «В ожидании праздника» можно будет посетить в галерее «Хазинэ» до 17 марта.