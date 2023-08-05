«Открывает новые грани»: 5 тысяч человек собрал книжный фестиваль в Альметьевске

Книжный фестиваль «Смена» в Альметьевске посетили более 5 тысяч тысяч жителей и гостей города. Событие, организованное в рамках этнофестиваля «Каракуз», проходит в течение двух дней — 5 и 6 августа.

Глава района Тимур Нагуманов посетил фестиваль – он осмотрел площадки, полистал книги и пообщался с горожанами.

«Фестиваль открывает новые грани. Здесь каждый найдет для себя что-то новое и сможет погрузиться в интересный мир чтения», — сказал руководитель района.

Фестиваль стал завершением другого большого проекта в Альметьевске — этнокультурного праздника «Каракуз». В программе представлены детские мастер-классы, образовательная программа с лекциями, дискуссиями и презентациями книг.

Отдельная программа с мастер-классами прошла в сквере Каракуз для детей. Они создали свою первую книжку, вместе с иллюстратором и дизайнером Гузель Гариповой придумали и нарисовали собственный комикс и научились делать коллажи во время мастер-класса «Город мечты».

Кроме того, организаторы провели для желающих велоэскурсию от паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» с гидом по сказкам Алсу Амировой. Все желающие смогли ознакомиться с обновленным муралами «Обед» и «Розово, цветочно».