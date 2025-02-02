Художник из Татарстана написал картину «Солдатские письма», посвященную волонтеру

Заслуженный деятель искусств Татарстана Ильдус Муртазин из Нижнекамска написал новую картину под названием «Солдатские письма», посвященную волонтерскому труду.

«Надеюсь, удалось по-своему выразить этой работой благодарность всем лучшим людям России. Они – Герои нашего времени. Безусловно, так можно выразиться о людях, которые занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи!» - отметил в разговоре с «Татар-информом» художник.

На полотне изображена Лариса Орлова – руководитель благотворительного проекта «Добрые сердца». С 22 сентября 2022 года она активно работает над поддержкой семей мобилизованных и контрактников, участвующих в СВО. Проект реализуется при поддержке администрации Нижнекамского района.

Помимо этого, Лариса Орлова вот уже 25 лет занимает пост председателем Совета территориального общественного самоуправления 6-го и 7-го микрорайонов города Нижнекамска, активно участвуя в жизни своего сообщества.

Благодаря проекту «Добрые Сердца» Лариса Орлова сплотила более 600 волонтеров и добровольцев, которые занимаются сбором гуманитарной помощи. В зону СВО было отправлено более 60 тонн помощи, собранной силами этой команды.

Активистка организовала деятельность по нескольким важным направлениям: плетение маскировочных сетей, изготовление браслетов выживания, создание сухого душа и окопных свечей, вязание носков, сбор сумок с необходимыми принадлежностями. На передовую было передано более 1,7 тыс. сумок с необходимыми принадлежностями бойцам, заключившим контракт.

Руководителем проекта «Добрые сердца» проведено более 100 мастер-классов по различным направлениям помощи и более 20 патриотических мероприятий, таких как «Зарница», «Заветом дедов верны», «Все свои», «Своих не бросаем». Эти мероприятия направлены на развитие и поддержку патриотического духа среди молодого поколения.

«Лариса Алексеевна Орлова – яркий пример активной гражданской позиции и безграничной любви к своей Родине. Ее лидерские качества и неутомимая работа делают проект «Добрые сердца» настоящим символом поддержки наших бойцов и их семей», – убежден художник.

Сейчас картина экспонируется на выставке «Они сражались за Родину!» в Комплексном музее города Нижнекамска.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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