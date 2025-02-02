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СВО 2 февраля 2025 13:18

Художник из Татарстана написал картину «Солдатские письма», посвященную волонтеру

Художник из Татарстана написал картину «Солдатские письма», посвященную волонтеру

Заслуженный деятель искусств Татарстана Ильдус Муртазин из Нижнекамска написал новую картину под названием «Солдатские письма», посвященную волонтерскому труду.

«Надеюсь, удалось по-своему выразить этой работой благодарность всем лучшим людям России. Они – Герои нашего времени. Безусловно, так можно выразиться о людях, которые занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи!» - отметил в разговоре с «Татар-информом» художник.

На полотне изображена Лариса Орлова – руководитель благотворительного проекта «Добрые сердца». С 22 сентября 2022 года она активно работает над поддержкой семей мобилизованных и контрактников, участвующих в СВО. Проект реализуется при поддержке администрации Нижнекамского района.

Помимо этого, Лариса Орлова вот уже 25 лет занимает пост председателем Совета территориального общественного самоуправления 6-го и 7-го микрорайонов города Нижнекамска, активно участвуя в жизни своего сообщества.

Благодаря проекту «Добрые Сердца» Лариса Орлова сплотила более 600 волонтеров и добровольцев, которые занимаются сбором гуманитарной помощи. В зону СВО было отправлено более 60 тонн помощи, собранной силами этой команды.

Активистка организовала деятельность по нескольким важным направлениям: плетение маскировочных сетей, изготовление браслетов выживания, создание сухого душа и окопных свечей, вязание носков, сбор сумок с необходимыми принадлежностями. На передовую было передано более 1,7 тыс. сумок с необходимыми принадлежностями бойцам, заключившим контракт.

Руководителем проекта «Добрые сердца» проведено более 100 мастер-классов по различным направлениям помощи и более 20 патриотических мероприятий, таких как «Зарница», «Заветом дедов верны», «Все свои», «Своих не бросаем». Эти мероприятия направлены на развитие и поддержку патриотического духа среди молодого поколения.

«Лариса Алексеевна Орлова – яркий пример активной гражданской позиции и безграничной любви к своей Родине. Ее лидерские качества и неутомимая работа делают проект «Добрые сердца» настоящим символом поддержки наших бойцов и их семей», – убежден художник.

Сейчас картина экспонируется на выставке «Они сражались за Родину!» в Комплексном музее города Нижнекамска.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото предоставлены Ильдусом Муртазиным.

#Волонтеры #Наши герои #герои СВО #СВО
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