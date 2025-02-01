Волонтер из Нижнекамска передала флаги с подписями бойцов СВО в дар городскому музею

В Комплексном музее города Нижнекамска состоялось открытие Года защитника Отечества. В выставочном пространстве заработала выставка «Они сражались за Родину».

Особенным моментом стало вручение музею флага представителями «Боевого братства» и волонтеров – тех, кто сегодня находится в зоне специальной военной операции и занимается сбором шефской помощи. По замыслу авторов жеста, этот флаг должен был стать символом единства и патриотизма, олицетворяющим героизм защитников Отечества.

Местные художники представили свои работы на военную тематику. Среди них – шесть полотен заслуженного художника Татарстана Ильдуса Муртазина, который в последнее время посвящает свои работы бойцам и волонтерам.

Герои картин присутствовали в зале, они рассказали гостям выставки о себе.

Так, на полотне «Своих не бросаем» художник изобразил бойца спецоперации и волонтера Фидаиля Зарипова. Нижнекамец в июле 2022 года поступил на военную службу добровольцем.

С сентября по декабрь принимал участие в боевых действиях на Угледарском направлении в составе добровольческого отряда «Барс-23». В конце декабря по окончании контракта вернулся в Нижнекамск.

В 2023 году художник написал портрет мастера Александра Реброва, который разработал и собрал печи для военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Своей картиной «Печи для передовой» ее автор хотел показать посредством искусства людей, которые, на его взгляд, подают достойный пример.

Работа под названием «Сохрани!» посвящена Римме Курбановой. Во время написания портрета волонтерка сказала художнику: «Мы все думаем об одном и том же, когда плетем маскировочные сети. Живем с надеждой, что они спасут жизни и здоровье наших ребят, наших защитников».

Еще одна героиня новой картины художника – председатель совета территориального общественного самоуправления 6-го и 7-го микрорайонов города Нижнекамска Лариса Орлова, руководитель благотворительного проекта «Добрые сердца». С 22 сентября 2022 года она активно работает над поддержкой семей мобилизованных и контрактников.

С самого начала проекта «Добрые сердца» Орлова сплотила более 600 волонтеров и добровольцев, которые занимаются сбором шефской помощи. В зону СВО отправлено свыше 60 тонн грузов, собранных силами этой команды.

«Они герои нашего времени. Безусловно, так можно выразиться о людях, которые занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи!» – сказал «Татар-информу» Ильдус Муртазин.

На открытии выставки Лариса Орлова передала флаги с подписями участников спецоперации в дар музею.

Выставка «Они сражались за Родину» будет работать до 27 февраля.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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