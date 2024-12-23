Художник Апостол написал картину с Зилантом, уничтожающим беспилотники

Казанский художник Кристиан Апостол написал картину, посвященную атаке беспилотников на столицу Татарстана. На полотне Зилант — один из главных символов города, раскусывает БПЛА, летящие к высоткам. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Художник признался, что был шокирован случившимся и взялся за кисть сразу же после ЧП. Он постарался отобразить на полотне свои чувства к городу, его жителям и мужественным защитникам. Особенностью работы стало то, что изображение нанесено на холст нефтью.

«Нас настолько потрясли это событие и реакция всех людей, что мы восхитились, обсудили детали, и Кристиан писал весь день до позднего вечера эту картину», — поделилась историей создания картины жена художника Кристина.

В центр картины помещена фигура Зиланта, который встал на защиту города, он клыками перекусывает беспилотники. Под его лапами лежит груда покореженного металла, в который превратились вражеские машины. На фоне виднеются высотки — пострадавшие от ударов дома в «Лазурных небесах» и «Манхэттене». Наверху изображена семья, которая, по задумке художника, является той самой, которую спас пожарный.

Утром 21 декабря, напомним, столица Татарстана подверглась атаке беспилотников. По оперативным данным, зарегистрировано восемь прилетов. Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прибыли в ЖК «Лазурные небеса», где случилось возгорание после удара БПЛА. Позднее руководитель республики рассказал о принятых мерах и призвал татарстанцев не поддаваться панике.