«Хотели обрадовать»: в Большом Кукморе для бойцов СВО провели праздник родника

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Жители села Большой Кукмор с самого начала специальной военной операции помогают фронту. Все желающие собирают и отправляют гуманитарную помощь. На днях силами жителей и благотворителей здесь провели праздник родника.

«На сегодняшний день наши односельчане, которые сейчас на СВО, вернулись в отпуск. Поэтому мы захотели их обрадовать, чтобы они хоть на несколько часов забыли о тех сложностях, через которые сейчас проходят», — отметила жительница села Большой Кукмор Рузиля Зарипова.

Резеда Кузьмина — жена мобилизованного. Эдуард сейчас находится в зоне специальной военной операции. Совсем недавно приезжал в отпуск к родным. Несмотря на то что семья Кузьминых не живёт в Большом Кукморе, для них это место как родное.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

«В Большой Кукмор я приезжаю уже как в свою родную деревню. Я много лет работала в Доме культуры. Уважаю жителей и главу этого сельского поселения. Радует то, что они не забывают наших солдат. Всегда стараются им помогать», — рассказала Резеда Кузьмина.

Боец с позывным Рыбак сейчас находится в отпуске. В зону СВО ушел 2 года назад. Говорит, что настрой у всех солдат боевой. Они всегда будут идти вперед и защищать Родину.

«Ждите нас, мы вернёмся! Победа будет за нами! С вашей помощью. У нас же всё равно тыл хороший, сильный. Благодаря вам мы выиграем», — подчеркнул военнослужащий.

Праздник родника для многих стал местом, где все смогли отдохнуть с семьей и родными. Были организованы игры, любой желающий смог угоститься горячим чаем и блинами.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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