Хор казачьей песни посвятил концерт матерям военнослужащих в Новошешминском районе

В Новошешминском районе сводный хор казачьей песни «Шешминские зори» организовал выездной творческий концерт в Новоиванаевском сельском доме культуры. Мероприятие было посвящено Дню матери и называлось «Мамин день календаря».

На концерт пригласили мам участников специальной военной операции. Мужчины поздравили женщин с праздником и преподнесли им подарки.

В концертной программе прозвучали песни о маме, русские романсы, казачьи плясовые и рекрутские песни.

Мероприятие состоялось в рамках реализации грантового проекта «Родные напевы».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бойцы Актанышского района записали видеообращение к мамам.

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