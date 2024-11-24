«Спасибо, что вырастила меня»: бойцы Актанышского района записали видеообращение к мамам

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Чалманаратской библиотеке Актанышского района Татарстана прошел патриотический вечер под названием «Как ты, мать солдата?». Мероприятие, в котором приняли участие мамы из Чалманаратского, Татарско-Суксинского, Татарско-Ямалинского, Такталачукского и Масадинского сельских поселений, прошло в рамках проекта «Душевное тепло тебе».

Главы сельских поселений и библиотекари также пришли выразить поддержку и уважение матерям. Ведущей вечера стала библиотекарь Чалманаратской библиотеки Айгуль Визиева. Каждый библиотекарь представил видеоролики о солдатских матерях, которые воспитывали в сыновьях такие благородные качества, как любовь к Родине и самоотверженность.

Глава Чалманаратского сельского поселения Камиль Ахметов, глава Татарско-Суксинского поселения Гузалия Хамматуллина и глава Татарского Ямалинского поселения Люзия Лутфуллина выразили матерям слова глубокой благодарности.

Самая большая награда для матерей — это возвращение сыновей живыми и здоровыми. Одним из самых трогательных моментов вечера стало видеообращение героев к своим матерям.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Солдат Ильдар Даутов из села Буляк, находящийся на передовой, обратился к маме Гульмарьям Мукимовой: «Мама, спасибо, что вырастила меня! Желаю тебе долгих лет жизни, счастья и радости! Если Бог даст, я вернусь домой». Его слова отразили чувства всех солдат.

Участник СВО из села Шебез Руслан Гайсин также поздравил матерей: «Уважаемые мамы, от всей души поздравляю вас с Днем матери. Спасибо вам за все. Если Бог даст нам благополучно вернуться, Победа будет за нами».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Организация вечера стала возможной благодаря поддержке местных предпринимателей Мирсафа и Зэйфура Закирзяновых, Газинура Амирова, Рустама и Ильсияр Закирзяновых и Исфарии и Ралифа Яппаровых. Букеты для праздника предоставили владельцы цветочного магазина из Актаныша и жительницы деревни Такталачук Дания Саетзадина и Гулина Галимова.

«Мы надеемся, что смогли принести немного душевного покоя родителям, пришедшим на вечер. Мы все желаем нашим ребятам вернуться домой здоровыми и спокойными,» — отметила главный организатор вечера Айгуль Вазиева.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Этот вечер стал символом единства и поддержки для матерей солдат, которые воспитывают настоящих героев.

Отметим, что из Актанышского района более 200 мужчин сражаются за интересы нашей страны.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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