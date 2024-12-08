Холодная и облачная погода без осадков сохранится в Татарстане

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Сегодня, 8 декабря, погодные условия существенным образом не изменятся. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Прогнозируется южный ветер силой от 6 до 11 м/c. На дорогах, в том числе в Казани, местами образуется гололедица.

После ночных морозов (до -17 градусов) температура воздуха по региону в светлое время суток составит от -4 до -9 градусов (в столице РТ — от -4 до -6 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что долгожданный снег уже скоро, на следующей неделе, укроет Татарстан.